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Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2024
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Украинские войска за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) потеряли до 930 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:08
2024-06-28T15:08
2024-06-28T15:08
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) потеряли до 930 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, трех соединений теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 930 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за неделю потеряли до 930 солдат в зоне ответственности "Востока"