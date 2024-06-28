https://ria.ru/20240628/vostok-1956133787.html

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2024

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Украинские войска за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) потеряли до 930 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:08

2024-06-28T15:08

2024-06-28T15:08

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) потеряли до 930 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, трех соединений теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 930 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956084655.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины