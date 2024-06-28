Рейтинг@Mail.ru
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vosstanovlenie-1956193801.html
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:04
2024-06-28T18:04
россия
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774762407_0:306:3050:2022_1920x0_80_0_0_9cbb84da36faed9ac7c6e56d3aa77d2f.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. "Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали… отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты. Восстановление идет достаточно быстрыми темпами", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
https://ria.ru/20240628/putin-1956192123.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774762407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e9a6386d9e8b786c1c6930e6ce37b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин

Путин: восстановление ЛНР идет быстрыми темпами, несмотря на боевые действия

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСитуация в Луганске
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Ситуация в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.
«
"Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали… отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты. Восстановление идет достаточно быстрыми темпами", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин рассказал о планах сделать образование "бесшовным"
Вчера, 17:59
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала