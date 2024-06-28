https://ria.ru/20240628/vosstanovlenie-1956193801.html
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:04
2024-06-28T18:04
2024-06-28T18:04
россия
луганская народная республика
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия. "Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали… отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты. Восстановление идет достаточно быстрыми темпами", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
https://ria.ru/20240628/putin-1956192123.html
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россия, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Восстановление ЛНР идет достаточно быстрыми темпами, заявил Путин
Путин: восстановление ЛНР идет быстрыми темпами, несмотря на боевые действия