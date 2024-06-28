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СМИ: Киев надеется, что на дебатах не станут уделять Украине много внимания

СМИ: Киев надеется, что на дебатах не станут уделять Украине много внимания - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ: Киев надеется, что на дебатах не станут уделять Украине много внимания

Киевские власти надеются, что тема конфликта на Украине и помощи от США не будет часто возникать в ходе предвыборных дебатов между экс-президентом США Дональдом РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:41

2024-06-28T04:41

2024-06-28T04:41

в мире

сша

украина

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Киевские власти надеются, что тема конфликта на Украине и помощи от США не будет часто возникать в ходе предвыборных дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского. "Для Украины нет выгоды в том, чтобы становиться политическим футболом на этих выборов", - приводит издание слова источника. По словам источника, в Киеве хотят, чтобы украинский вопрос "не слишком часто" фигурировал в ходе предвыборных дебатов. Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте. Организатором мероприятия выступил телеканал CNN, который обещал транслировать его без задержки. При этом впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, не будет зрителей, будут только телеоператоры, модераторы и участники. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

сша

украина

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, предвыборные дебаты трампа и байдена