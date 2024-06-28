https://ria.ru/20240628/vnimanie-1955987230.html
СМИ: Киев надеется, что на дебатах не станут уделять Украине много внимания
СМИ: Киев надеется, что на дебатах не станут уделять Украине много внимания - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: Киев надеется, что на дебатах не станут уделять Украине много внимания
Киевские власти надеются, что тема конфликта на Украине и помощи от США не будет часто возникать в ходе предвыборных дебатов между экс-президентом США Дональдом РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:41
2024-06-28T04:41
2024-06-28T04:41
в мире
сша
украина
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955984424_0:205:2944:1861_1920x0_80_0_0_bb09448c24ede7944eb2cd11087a0716.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Киевские власти надеются, что тема конфликта на Украине и помощи от США не будет часто возникать в ходе предвыборных дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского. "Для Украины нет выгоды в том, чтобы становиться политическим футболом на этих выборов", - приводит издание слова источника. По словам источника, в Киеве хотят, чтобы украинский вопрос "не слишком часто" фигурировал в ходе предвыборных дебатов. Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте. Организатором мероприятия выступил телеканал CNN, который обещал транслировать его без задержки. При этом впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, не будет зрителей, будут только телеоператоры, модераторы и участники. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955984424_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_11a2c2e0c03e2aa1702236e7e08c748c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Украина, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: Киев надеется, что на дебатах не станут уделять Украине много внимания
Politico: Киев надеется, что тема Украины не будет часто возникать на дебатах
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Киевские власти надеются, что тема конфликта на Украине и помощи от США не будет часто возникать в ходе предвыборных дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского.
"Для Украины нет выгоды в том, чтобы становиться политическим футболом на этих выборов", - приводит издание слова источника.
По словам источника, в Киеве
хотят, чтобы украинский вопрос "не слишком часто" фигурировал в ходе предвыборных дебатов.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте
. Организатором мероприятия выступил телеканал CNN, который обещал транслировать его без задержки. При этом впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, не будет зрителей, будут только телеоператоры, модераторы и участники.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп.