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"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
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05:20 28.06.2024 (обновлено: 15:18 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/vneshnost-1955990063.html
"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена
"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена
Действующий президент США Джо Байден выглядит настолько плохо, будто хочет умереть прямо на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:20
2024-06-28T15:18
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден выглядит настолько плохо, будто хочет умереть прямо на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, написал в соцсети X американский политический обозреватель Бен Шапиро."Байден выглядит так, будто собирается умереть прямо в эфире", — заметил журналист.По мнению Шапиро, Трамп показывает гораздо большую дисциплинированность на дебатах.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240628/ogovorka-1955987678.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена

Шапиро: Байден вот-вот умрет на дебатах

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. 28 июня 2024 года
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. 28 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. 28 июня 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден выглядит настолько плохо, будто хочет умереть прямо на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, написал в соцсети X американский политический обозреватель Бен Шапиро.
«
"Байден выглядит так, будто собирается умереть прямо в эфире", — заметил журналист.
По мнению Шапиро, Трамп показывает гораздо большую дисциплинированность на дебатах.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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