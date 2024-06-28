https://ria.ru/20240628/vneshnost-1955990063.html

"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена

"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена - РИА Новости, 28.06.2024

"Прямо в эфире": в Штатах заметили пугающую деталь во внешности Байдена

Действующий президент США Джо Байден выглядит настолько плохо, будто хочет умереть прямо на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:20

2024-06-28T05:20

2024-06-28T15:18

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден выглядит настолько плохо, будто хочет умереть прямо на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, написал в соцсети X американский политический обозреватель Бен Шапиро."Байден выглядит так, будто собирается умереть прямо в эфире", — заметил журналист.По мнению Шапиро, Трамп показывает гораздо большую дисциплинированность на дебатах.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240628/ogovorka-1955987678.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена