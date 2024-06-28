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МИД Германии признало ошибку при выдаче виз афганцам

МИД Германии признало ошибку при выдаче виз афганцам - РИА Новости, 28.06.2024

МИД Германии признало ошибку при выдаче виз афганцам

Сотрудники немецкого министерства иностранных дел допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию, заявил официальный... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:25

2024-06-28T16:25

2024-06-28T16:25

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники немецкого министерства иностранных дел допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию, заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в пятницу на брифинге кабмина страны. Ранее издание Focus сообщило, что прокуратура Берлина и города Котбус начали расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ в связи с разрешением въехать в страну тысячам мигрантов с поддельными документами или недостатком документов. На вопрос о данной статье Фишер пояснил, что в действительности речь идет о том, что сотрудники германского консульства завизировали ряд промежуточных загранпаспортов граждан Афганистана, которые в обычных обстоятельствах Германией не признаются, поскольку выдаются афганскими ведомствами в том числе и третьим лицам – родственникам и знакомым. "В конкретном случае предъявленные паспорта сегодня бы не были завизированы, поскольку существует необходимость выдачи паспорта для иностранца, на основании которого был бы разрешен въезд в Германию", - подчеркнул он. Фишер лишь частично подтвердил информацию издания Focus, заявив о приблизительно 24 известных ему случаев, в трех из которых прокуратурой Берлина и города Котбус начато расследование. Он уточнил, что во всех случаях предварительные проверки подлинности личности в отношении подавших прошение прошли без нареканий. В качестве причин ошибки Фишер пояснил, что афганские промежуточные и окончательные загранпаспорта выглядят почти идентично. В то же время спикер МИДа не смог пояснить, почему в таком случае уже в Германии правоохранителям удалось сразу при въезде эту разницу распознать. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана стартовала специальную программу по приёму афганских беженцев. Тридцать первого мая в немецком Мангейме афганец Сулейман Атаи, прибывший в страну ещё 11 лет назад, напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция. После данного инцидента в немецком обществе разгорелся спор о депортации ряда граждан дургих стран, замеченных в экстремизме. Позднее кабинет министров Германии принял проект об изменениях в законе о депортации, после согласования которого в парлдаменте будет упрощена процедура высылки оправдывающих терроризм мигрантов.

https://ria.ru/20240628/berbok-1956031429.html

https://ria.ru/20240603/bild-1950225811.html

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