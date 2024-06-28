https://ria.ru/20240628/vebrf-1956131852.html

Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии

Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии - РИА Новости, 28.06.2024

Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии

Право упорядочивает творчество изобретателей и часто своими запретами помогает развивать альтернативные технологии, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:02

2024-06-28T15:02

2024-06-28T15:02

технологии

россия

норвегия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956129907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5771c4dfdb409430d907d0e341295a61.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Право упорядочивает творчество изобретателей и часто своими запретами помогает развивать альтернативные технологии, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на XII Петербургском международном юридическом форуме. "Право упорядочивает творчество, а сама эта фраза означает ограничение свободы изобретателя... Но право не всегда сужает границы творчества. Часто эти запреты помогают развиваться альтернативным технологиям. Например, в Норвегии с 2025 года запрещена продажа новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для чего это делается? Для того, чтобы стимулировать появление электромобилей", — сказал Дроздов, его слова приводит пресс-служба. По его мнению, право само по себе определенным образом является антагонистом технологиям и их сдерживающим фактором. Искусственный интеллект юристам был не интересен до тех пор, пока технология не развилась до той стадии, что в ней начали видеть опасность. И тогда начали появляться запрещающие законы и правовое поле для изобретателей ИИ, отмечает Дроздов. "Почему это на самом деле неплохо? Потому что, если мы говорим про изобретателей, — это люди, которые опережают свое время. И общество по разным причинам: социальным и, может быть, ментальным, не готово воспринять тот темп, который пытаются обществу задать изобретатели", — резюмирует зампред ВЭБ.РФ. ХII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26–28 июня. Основная тема в этом году — "Право, как основа глобального равновесия". Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240627/tsifrovizatsiya-1955850858.html

https://ria.ru/20240207/razvlecheniya-1926029715.html

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, норвегия