Рейтинг@Mail.ru
Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vebrf-1956131852.html
Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии
Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии - РИА Новости, 28.06.2024
Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии
Право упорядочивает творчество изобретателей и часто своими запретами помогает развивать альтернативные технологии, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:02
2024-06-28T15:02
технологии
россия
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956129907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5771c4dfdb409430d907d0e341295a61.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Право упорядочивает творчество изобретателей и часто своими запретами помогает развивать альтернативные технологии, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на XII Петербургском международном юридическом форуме. "Право упорядочивает творчество, а сама эта фраза означает ограничение свободы изобретателя... Но право не всегда сужает границы творчества. Часто эти запреты помогают развиваться альтернативным технологиям. Например, в Норвегии с 2025 года запрещена продажа новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для чего это делается? Для того, чтобы стимулировать появление электромобилей", — сказал Дроздов, его слова приводит пресс-служба. По его мнению, право само по себе определенным образом является антагонистом технологиям и их сдерживающим фактором. Искусственный интеллект юристам был не интересен до тех пор, пока технология не развилась до той стадии, что в ней начали видеть опасность. И тогда начали появляться запрещающие законы и правовое поле для изобретателей ИИ, отмечает Дроздов. "Почему это на самом деле неплохо? Потому что, если мы говорим про изобретателей, — это люди, которые опережают свое время. И общество по разным причинам: социальным и, может быть, ментальным, не готово воспринять тот темп, который пытаются обществу задать изобретатели", — резюмирует зампред ВЭБ.РФ. ХII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26–28 июня. Основная тема в этом году — "Право, как основа глобального равновесия". Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20240627/tsifrovizatsiya-1955850858.html
https://ria.ru/20240207/razvlecheniya-1926029715.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956129907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b486b75ef8e04ff0086c239bbd02a573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, норвегия
Технологии, Россия, Норвегия

Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: право помогает развивать альтернативные технологии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Право упорядочивает творчество изобретателей и часто своими запретами помогает развивать альтернативные технологии, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на XII Петербургском международном юридическом форуме.
"Право упорядочивает творчество, а сама эта фраза означает ограничение свободы изобретателя... Но право не всегда сужает границы творчества. Часто эти запреты помогают развиваться альтернативным технологиям. Например, в Норвегии с 2025 года запрещена продажа новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для чего это делается? Для того, чтобы стимулировать появление электромобилей", — сказал Дроздов, его слова приводит пресс-служба.
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
ВЭБ.РФ: цифровизация юрменеджмента открывает новую нишу на рынке права
27 июня, 14:03
По его мнению, право само по себе определенным образом является антагонистом технологиям и их сдерживающим фактором. Искусственный интеллект юристам был не интересен до тех пор, пока технология не развилась до той стадии, что в ней начали видеть опасность. И тогда начали появляться запрещающие законы и правовое поле для изобретателей ИИ, отмечает Дроздов.
"Почему это на самом деле неплохо? Потому что, если мы говорим про изобретателей, — это люди, которые опережают свое время. И общество по разным причинам: социальным и, может быть, ментальным, не готово воспринять тот темп, который пытаются обществу задать изобретатели", — резюмирует зампред ВЭБ.РФ.
ХII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26–28 июня. Основная тема в этом году — "Право, как основа глобального равновесия". Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
Экспертная сессия в павильоне ВЭБ.РФ Города для жизни сбываются на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Эксперты: русский культурный код востребован в индустрии развлечений
7 февраля, 21:11
 
ТехнологииРоссияНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала