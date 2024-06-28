https://ria.ru/20240628/vazhenka-1956135717.html
Подаренная Путину ямальская важенка родила олененка
Подаренная Путину ямальская важенка родила олененка - РИА Новости, 28.06.2024
Подаренная Путину ямальская важенка родила олененка
Подаренную Владимиру Путину самку северного оленя и ее детеныша поселят в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, сообщило правительство Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:22
2024-06-28T15:22
2024-06-28T16:48
общество
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тарко-сале
владимир путин
дед мороз
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Подаренную Владимиру Путину самку северного оленя и ее детеныша поселят в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, сообщило правительство Ямало-Ненецкого автономного округа."Самку белого оленя президенту подарили супруги Енкся и Зоя Пяк из Пуровской тундры. <...> Вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом: важенка была в интересном положении. Супруги решили не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет", — рассказали в регионе.Семью оленей сначала доставили вертолетом со стойбища в Тарко-Сале. Затем погрузили в фургон, на котором отвезут в зоосад в Великом Устюге. Для животных запасли достаточно ягеля, а в пути их сопровождают ветеринары.Впервые президент познакомился с оленеводом из Пуровского района Енксей Пяком в январе на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Житель ЯНАО пригласил Путина в гости 12 апреля, чтобы президент отметил с ним и его женой 50-летие их семейной жизни.График не позволил российскому лидеру в этот день отправиться на Ямал, так как он проводил переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Тем не менее президенты вместе позвонили семье оленеводов и поздравили их.От главы государства жители ЯНАО получили вездеход и чайный набор, а Путину в ответ подарили самку северного оленя.
https://ria.ru/20240621/peskov-1954507163.html
https://ria.ru/20231007/podarok-1901218285.html
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Самка северного оленя, которую подарил Путину многодетный оленевод, стала мамой
Самку белого оленя Президенту подарили супруги Енкся и Зоя Пяк из Пуровской тундры. 12 апреля Владимир Путин лично поздравил семью оленеводов с золотой свадьбой. Вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом – важенка была в интересном положении. Супруги решили не разлучать мать с детёнышем, а отправить их на новое место жительства вдвоём, когда оленёнок окрепнет. Белоснежную оленью семью сначала доставили вертолётом со стойбища в Тарко-Сале. А там уже погрузили в фургон, на нём они будут добираться до зоосада в Великом Устюге. Для животных запасли достаточное количество ягеля, а в пути их сопровождают ветеринары.
2024-06-28T15:22
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РИА Новости
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общество, великий устюг, россия, тарко-сале, владимир путин, дед мороз
Общество, Великий Устюг, Россия, Тарко-Сале, Владимир Путин, Дед Мороз
Подаренная Путину ямальская важенка родила олененка
Самку северного оленя, подаренную Путину, отправят в резиденцию Деда Мороза