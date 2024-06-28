https://ria.ru/20240628/ukraina-1956146569.html
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля - РИА Новости, 28.06.2024
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:55
2024-06-28T15:55
2024-06-28T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
петр фиала
владимир зеленский
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала. "Вчера мы с Зеленским договорились о том, что завершим переговоры о тексте чешско-украинского соглашения о безопасности перед саммитом НАТО в Вашингтоне. После этого мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - написал Фиала на своей странице в соцсети Х. Как отмечает агентство ЧТК, Киев на данный момент, согласно данным офиса Владимира Зеленского, заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, украина, петр фиала, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Петр Фиала, Владимир Зеленский
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
Премьер Чехии анонсировал подписание договора о безопасности с Украиной 18 июля