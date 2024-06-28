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Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956146569.html
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля - РИА Новости, 28.06.2024
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:55
2024-06-28T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
петр фиала
владимир зеленский
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала. "Вчера мы с Зеленским договорились о том, что завершим переговоры о тексте чешско-украинского соглашения о безопасности перед саммитом НАТО в Вашингтоне. После этого мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - написал Фиала на своей странице в соцсети Х. Как отмечает агентство ЧТК, Киев на данный момент, согласно данным офиса Владимира Зеленского, заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html
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в мире, чехия, украина, петр фиала, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Петр Фиала, Владимир Зеленский
Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля

Премьер Чехии анонсировал подписание договора о безопасности с Украиной 18 июля

© Радио Sputnik Светлана ЕрёминаВид на Пражский град и реку Влтаву
Вид на Пражский град и реку Влтаву - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Радио Sputnik Светлана Ерёмина
Вид на Пражский град и реку Влтаву. Архивное фото
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала.
"Вчера мы с Зеленским договорились о том, что завершим переговоры о тексте чешско-украинского соглашения о безопасности перед саммитом НАТО в Вашингтоне. После этого мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - написал Фиала на своей странице в соцсети Х.
Как отмечает агентство ЧТК, Киев на данный момент, согласно данным офиса Владимира Зеленского, заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияУкраинаПетр ФиалаВладимир Зеленский
 
 
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