https://ria.ru/20240628/ukraina-1956146569.html

Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля

Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля - РИА Новости, 28.06.2024

Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля

Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:55

2024-06-28T15:55

2024-06-28T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

чехия

украина

петр фиала

владимир зеленский

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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала. "Вчера мы с Зеленским договорились о том, что завершим переговоры о тексте чешско-украинского соглашения о безопасности перед саммитом НАТО в Вашингтоне. После этого мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - написал Фиала на своей странице в соцсети Х. Как отмечает агентство ЧТК, Киев на данный момент, согласно данным офиса Владимира Зеленского, заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html

чехия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, украина, петр фиала, владимир зеленский