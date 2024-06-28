Суд на Украине лишил УПЦ права пользоваться землей под собором в Тернополе
Каноническую УПЦ лишили права пользоваться землей под собором в Тернополе
© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Апелляционный суд в Тернополе лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей под городским кафедральным собором, сообщили в пятницу в Союзе православных журналистов.
"В Тернополе западный апелляционный суд отменил решение хозяйственного суда и отнял у общины УПЦ право пользования земельным участком под кафедральным собором в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов. По информации союза, решение суда лишает религиозную общину возможности пользоваться зданием кафедрального собора УПЦ в Тернополе.
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Городской совет Тернополя в апреле 2023 года лишил УПЦ права пользования земельным участком, на котором находится кафедральный собор.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
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