https://ria.ru/20240628/ukraina-1956102988.html

Суд на Украине лишил УПЦ права пользоваться землей под собором в Тернополе

Суд на Украине лишил УПЦ права пользоваться землей под собором в Тернополе - РИА Новости, 28.06.2024

Суд на Украине лишил УПЦ права пользоваться землей под собором в Тернополе

Апелляционный суд в Тернополе лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей под городским кафедральным собором, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:56

2024-06-28T13:56

2024-06-28T13:57

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Апелляционный суд в Тернополе лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей под городским кафедральным собором, сообщили в пятницу в Союзе православных журналистов. "В Тернополе западный апелляционный суд отменил решение хозяйственного суда и отнял у общины УПЦ право пользования земельным участком под кафедральным собором в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов. По информации союза, решение суда лишает религиозную общину возможности пользоваться зданием кафедрального собора УПЦ в Тернополе. Городской совет Тернополя в апреле 2023 года лишил УПЦ права пользования земельным участком, на котором находится кафедральный собор. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240625/ionafan-1955445777.html

https://ria.ru/20231026/monastyr-1905469417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тернополь, украина, россия, софия (королева испании), в мире