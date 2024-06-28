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В Новороссийске пройдут учения по отражению нападения беспилотников - РИА Новости, 28.06.2024
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10:31 28.06.2024
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В Новороссийске пройдут учения по отражению нападения беспилотников
В Новороссийске пройдут учения по отражению нападения беспилотников - РИА Новости, 28.06.2024
В Новороссийске пройдут учения по отражению нападения беспилотников
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:31
2024-06-28T10:31
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили журналистам в администрации города. "С 11.00 по 13.00 29 июня 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
В Новороссийске пройдут учения по отражению нападения беспилотников

Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийская военно-морская база
Новороссийская военно-морская база - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новороссийская военно-морская база. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили журналистам в администрации города.
"С 11.00 по 13.00 29 июня 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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