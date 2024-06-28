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Роспотребнадзор не подтвердил вспышку туберкулеза в гостинице в Мурманске

Роспотребнадзор не подтвердил вспышку туберкулеза в гостинице в Мурманске - РИА Новости, 28.06.2024

Роспотребнадзор не подтвердил вспышку туберкулеза в гостинице в Мурманске

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о вспышке туберкулеза в мурманской гостинице "Моряк", начата... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:21

2024-06-28T11:21

2024-06-28T11:21

происшествия

мурманская область

мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о вспышке туберкулеза в мурманской гостинице "Моряк", начата проверка. "Случаи туберкулеза среди проживающих и персонала здания гостиницы "Моряк" в Мурманске официально не зарегистрированы. По поводу материалов, которые размещены в СМИ, Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области сейчас проводится проверка", - официально сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240416/proverka-1940460406.html

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происшествия, мурманская область, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)