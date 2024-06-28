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Роспотребнадзор не подтвердил вспышку туберкулеза в гостинице в Мурманске
Роспотребнадзор не подтвердил вспышку туберкулеза в гостинице в Мурманске - РИА Новости, 28.06.2024
Роспотребнадзор не подтвердил вспышку туберкулеза в гостинице в Мурманске
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о вспышке туберкулеза в мурманской гостинице "Моряк", начата... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:21
2024-06-28T11:21
2024-06-28T11:21
происшествия
мурманская область
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о вспышке туберкулеза в мурманской гостинице "Моряк", начата проверка. "Случаи туберкулеза среди проживающих и персонала здания гостиницы "Моряк" в Мурманске официально не зарегистрированы. По поводу материалов, которые размещены в СМИ, Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области сейчас проводится проверка", - официально сообщили в ведомстве.
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происшествия, мурманская область, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор не подтвердил вспышку туберкулеза в гостинице в Мурманске
Роспотребнадзор проверяет сообщения о вспышке туберкулеза в мурманской гостинице