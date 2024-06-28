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Войска "Центра" за неделю отразили 39 контратак
Войска "Центра" за неделю отразили 39 контратак - РИА Новости, 28.06.2024
Войска "Центра" за неделю отразили 39 контратак
Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 2950 украинских военнослужащих, три танка, шесть боевых... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:57
2024-06-28T14:57
2024-06-28T15:16
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 2950 украинских военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении отражено 39 контратак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 2950 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Войска "Центра" за неделю отразили 39 контратак
Войска "Центра" улучшили положение, за неделю отразив 39 контратак