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"Будет сложно". В США раскрыли, что изменится для Украины при победе Трампа
"Будет сложно". В США раскрыли, что изменится для Украины при победе Трампа - РИА Новости, 28.06.2024
"Будет сложно". В США раскрыли, что изменится для Украины при победе Трампа
Дональду Трампу в случае победы на президентских выборах в США будет сложно изменить политику Вашингтона по Украине, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:02
2024-06-28T17:02
2024-06-28T17:02
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дональду Трампу в случае победы на президентских выборах в США будет сложно изменить политику Вашингтона по Украине, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд. Да, Трамп может стать президентом и главнокомандующим, который определяет курс США. Но многие высокопоставленные политики противостоят его мировоззрению и менталитету по российскому вопросу. Многие республиканцы и демократы стремятся продолжать украинский конфликт. Их воспитали во время холодной войны, чтобы ненавидеть Россию, а теперь они нервничают, потому что думают, что их "старый враг" вернулся <…> Это просто бессмыслица и они искажают историю, чтобы заставить людей поверить в то, что они говорят", — сказал он.Тем не менее, по словам эксперта, в этом противостоянии у Дональда Трампа есть шанс изменить политический курс США."У Трампа все еще может быть реальная власть, так что посмотрим, насколько он сильный лидер", — заключил Дэвис.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240628/trampokalipsis-1956144164.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
"Будет сложно". В США раскрыли, что изменится для Украины при победе Трампа
Дэвис: Трампу будет сложно изменить политику США по Украине