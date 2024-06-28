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Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024
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05:42 28.06.2024 (обновлено: 05:54 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955991616.html
Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп
Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024
Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп
Президент США Джо Байден только жалуется и ничего не делает, во время его президентства Америка живет "в аду", заявил его предшественник Дональд Трамп. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:42
2024-06-28T05:54
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден только жалуется и ничего не делает, во время его президентства Америка живет "в аду", заявил его предшественник Дональд Трамп."Как и многие политики, этот человек (Байден – ред.) просто жалобщик. Он сказал: "Мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога", но он ничего не делает", – сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом на телеканале CNN.Трамп отметил, что во время президентства Байдена США живут "в аду".
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп

Трамп: Байден погрузил Америку в "ад" своими жалобами и бездействием

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден только жалуется и ничего не делает, во время его президентства Америка живет "в аду", заявил его предшественник Дональд Трамп.
"Как и многие политики, этот человек (Байден – ред.) просто жалобщик. Он сказал: "Мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога", но он ничего не делает", – сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом на телеканале CNN.
Трамп отметил, что во время президентства Байдена США живут "в аду".
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
05:15
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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