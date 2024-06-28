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Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп

Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024

Америка живет "в аду" из-за Байдена, заявил Трамп

Президент США Джо Байден только жалуется и ничего не делает, во время его президентства Америка живет "в аду", заявил его предшественник Дональд Трамп. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:42

2024-06-28T05:42

2024-06-28T05:54

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден только жалуется и ничего не делает, во время его президентства Америка живет "в аду", заявил его предшественник Дональд Трамп."Как и многие политики, этот человек (Байден – ред.) просто жалобщик. Он сказал: "Мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога", но он ничего не делает", – сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом на телеканале CNN.Трамп отметил, что во время президентства Байдена США живут "в аду".

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024