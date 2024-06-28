Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 28.06.2024 (обновлено: 09:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955990864.html
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны
Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну, Америка "очень, очень близка" к ней, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:32
2024-06-28T09:45
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
сша
в мире
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c17520f7c9236e774944e3847e74aa5c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну, Америка "очень, очень близка" к ней, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп."Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне", – сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом на телеканале CNN.Экс-президент также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955991184.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну"
Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну"
2024-06-28T05:32
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c2d5fd1ec8b3c0137c2e758c1125d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , сша, в мире, выборы президента сша — 2024
Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , США, В мире, Выборы президента США — 2024
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны

Трамп: мы очень близки к третьей мировой войне из-за политики Байдена

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну, Америка "очень, очень близка" к ней, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне", – сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом на телеканале CNN.
Экс-президент также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война
05:35
 
Дональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаСШАВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала