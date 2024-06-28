https://ria.ru/20240628/tramp-1955990864.html

Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны

Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны

Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну, Америка "очень, очень близка" к ней, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:32

2024-06-28T05:32

2024-06-28T09:45

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну, Америка "очень, очень близка" к ней, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп."Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне", – сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом на телеканале CNN.Экс-президент также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955991184.html

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Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну" Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну" 2024-06-28T05:32 true PT0M26S

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дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , сша, в мире, выборы президента сша — 2024