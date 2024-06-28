https://ria.ru/20240628/tramp-1955990864.html
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны
Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну, Америка "очень, очень близка" к ней, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:32
2024-06-28T05:32
2024-06-28T09:45
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
сша
в мире
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c17520f7c9236e774944e3847e74aa5c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну, Америка "очень, очень близка" к ней, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп."Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне", – сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом на телеканале CNN.Экс-президент также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955991184.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c2d5fd1ec8b3c0137c2e758c1125d3f.jpg
Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну"
Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну"
2024-06-28T05:32
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , сша, в мире, выборы президента сша — 2024
Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , США, В мире, Выборы президента США — 2024
Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны
Трамп: мы очень близки к третьей мировой войне из-за политики Байдена