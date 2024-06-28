https://ria.ru/20240628/tramp-1955990376.html

Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича

Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича

Экс-президент США Дональд Трамп объяснил арест в России журналиста Эвана Гершковича тем, что российский лидер Владимир Путин "смеется" над своим американским... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:24

2024-06-28T05:24

2024-06-28T05:51

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дональд трамп

владимир путин

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предвыборные дебаты трампа и байдена

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп объяснил арест в России журналиста Эвана Гершковича тем, что российский лидер Владимир Путин "смеется" над своим американским коллегой Джо Байденом."Я думаю, что он (Гершкович) хороший парень. Он там, потому что Путин смеется над этим парнем (Байденом) и, наверное, просит миллиарды долларов за репортера", - сказал Трамп на первых предвыборных дебатах с Байденом.Он повторил обещание сразу после победы на ноябрьских выборах вернуть на родину Гершковича - сотрудника Wall Street Journal, которого в России обвиняют в сборе по заданию ЦРУ секретной информации об оборонном предприятии "Уралвагонзавод"."Мы его вернем очень быстро. Как только я вступлю в должность, до того, как я вступлю в должность. Буквально после того, как я выиграю выборы", - сказал Трамп.Сам Гершкович обвинения в шпионаже отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж. США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана.

https://ria.ru/20240628/tramp-1955986605.html

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