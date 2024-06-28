https://ria.ru/20240628/tramp-1955990376.html
Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича
Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича
Экс-президент США Дональд Трамп объяснил арест в России журналиста Эвана Гершковича тем, что российский лидер Владимир Путин "смеется" над своим американским... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:24
2024-06-28T05:24
2024-06-28T05:51
россия
сша
в мире
дональд трамп
владимир путин
эван гершкович
предвыборные дебаты трампа и байдена
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_420a7ba1accfef566fcee5a1f4197aa3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп объяснил арест в России журналиста Эвана Гершковича тем, что российский лидер Владимир Путин "смеется" над своим американским коллегой Джо Байденом."Я думаю, что он (Гершкович) хороший парень. Он там, потому что Путин смеется над этим парнем (Байденом) и, наверное, просит миллиарды долларов за репортера", - сказал Трамп на первых предвыборных дебатах с Байденом.Он повторил обещание сразу после победы на ноябрьских выборах вернуть на родину Гершковича - сотрудника Wall Street Journal, которого в России обвиняют в сборе по заданию ЦРУ секретной информации об оборонном предприятии "Уралвагонзавод"."Мы его вернем очень быстро. Как только я вступлю в должность, до того, как я вступлю в должность. Буквально после того, как я выиграю выборы", - сказал Трамп.Сам Гершкович обвинения в шпионаже отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж. США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955986605.html
https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985534_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_474c32cca1ea6a84da6e172672492e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, эван гершкович, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, выборы президента сша — 2024
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эван Гершкович, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича
Трамп объяснил арест Гершковича тем, что Байден не пользуется уважением Путина