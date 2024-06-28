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Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника и конкурента Джо Байдена в получении денег от Китая и назвал его "маньчжурским кандидатом". РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:22
2024-06-28T05:22
2024-06-28T05:38
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника и конкурента Джо Байдена в получении денег от Китая и назвал его "маньчжурским кандидатом"."Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая", - сказал он в ходе первого раунда предвыборных дебатов.Термин "маньчжурский кандидат", пошедший в народ после двух одноименных голливудских фильмов, используется для обозначения законспирированных агентов влияния иностранного государства или иной внешней силы.
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В мире, Китай, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая
Трамп назвал Байдена "маньчжурским кандидатом"