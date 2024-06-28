https://ria.ru/20240628/tramp-1955986605.html
Россия не уважает Байдена, заявил Трамп
Россия не уважает Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024
Россия не уважает Байдена, заявил Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:33
2024-06-28T04:33
2024-06-28T04:50
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана."Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал (российский лидер Владимир) Путин, он бы никогда не вторгся на Украину. Много людей мертвы сейчас, гораздо больше, чем люди знают", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.Он поставил в вину своему преемнику провальный вывод американских войск из Афганистана."Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем (на Украину)", - сказал Трамп.
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Россия не уважает Байдена, заявил Трамп
Трамп: конфликт на Украине можно было избежать, если бы Россия уважала Байдена
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана.
"Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал (российский лидер Владимир) Путин, он бы никогда не вторгся на Украину. Много людей мертвы сейчас, гораздо больше, чем люди знают", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.
Он поставил в вину своему преемнику провальный вывод американских войск из Афганистана.
"Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем (на Украину)", - сказал Трамп.