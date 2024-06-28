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Россия не уважает Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 28.06.2024 (обновлено: 04:50 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/tramp-1955986605.html
Россия не уважает Байдена, заявил Трамп
Россия не уважает Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024
Россия не уважает Байдена, заявил Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:33
2024-06-28T04:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир путин
россия
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана."Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал (российский лидер Владимир) Путин, он бы никогда не вторгся на Украину. Много людей мертвы сейчас, гораздо больше, чем люди знают", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.Он поставил в вину своему преемнику провальный вывод американских войск из Афганистана."Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем (на Украину)", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Россия не уважает Байдена, заявил Трамп

Трамп: конфликт на Украине можно было избежать, если бы Россия уважала Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана.
"Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал (российский лидер Владимир) Путин, он бы никогда не вторгся на Украину. Много людей мертвы сейчас, гораздо больше, чем люди знают", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.
Он поставил в вину своему преемнику провальный вывод американских войск из Афганистана.
"Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем (на Украину)", - сказал Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы
24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ПутинРоссияДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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