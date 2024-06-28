https://ria.ru/20240628/tramp-1955986605.html

Россия не уважает Байдена, заявил Трамп

Россия не уважает Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 28.06.2024

Россия не уважает Байдена, заявил Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:33

2024-06-28T04:33

2024-06-28T04:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир путин

россия

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae868d35200e00dd126e5bb01f1dcac4.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине бы не случилось, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана."Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал (российский лидер Владимир) Путин, он бы никогда не вторгся на Украину. Много людей мертвы сейчас, гораздо больше, чем люди знают", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.Он поставил в вину своему преемнику провальный вывод американских войск из Афганистана."Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем (на Украину)", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024