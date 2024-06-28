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Трамп обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене

Трамп обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене - РИА Новости, 28.06.2024

Трамп обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене

Бывший президент США Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом обвинил своего оппонента в том, что при его... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:15

2024-06-28T04:15

2024-06-28T04:24

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом обвинил своего оппонента в том, что при его администрации Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились "стране третьего мира"."Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением. Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира... из-за его попыток использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - сказал Трамп.По мнению бывшего главы государства, политика его преемника является "позорной" и причиняет ущерб интересам США.

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