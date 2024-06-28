https://ria.ru/20240628/tramp-1955984729.html
Трамп обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене
Трамп обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене - РИА Новости, 28.06.2024
Трамп обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене
Бывший президент США Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом обвинил своего оппонента в том, что при его... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:15
2024-06-28T04:15
2024-06-28T04:24
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом обвинил своего оппонента в том, что при его администрации Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились "стране третьего мира"."Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением. Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира... из-за его попыток использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - сказал Трамп.По мнению бывшего главы государства, политика его преемника является "позорной" и причиняет ущерб интересам США.
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в мире, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене
Трамп: при Байдене США уподобились "стране третьего мира"
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом обвинил своего оппонента в том, что при его администрации Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились "стране третьего мира".
"Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением. Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира... из-за его попыток использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - сказал Трамп.
По мнению бывшего главы государства, политика его преемника является "позорной" и причиняет ущерб интересам США.