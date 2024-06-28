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На Украине признали, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению
На Украине признали, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению - РИА Новости, 28.06.2024
На Украине признали, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению
Бурштынская теплоэлектростанция, расположенная в Ивано-Франковской области на западе Украины, не подлежит восстановлению из-за сильных разрушений, сообщила... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:03
2024-06-28T17:03
2024-06-28T17:33
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бурштынская теплоэлектростанция, расположенная в Ивано-Франковской области на западе Украины, не подлежит восстановлению из-за сильных разрушений, сообщила глава областной госадминистрации Светлана Онищук в эфире местного радио "Западный полюс". "Более 12 атак были направлены на наш энергетический объект. <...> Мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена", — подчеркнула она.Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук 28 марта заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате обстрелов. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На Украине признали, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению
Власти Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению