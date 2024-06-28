https://ria.ru/20240628/svo-1956164249.html

В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2024

В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в четверг в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:40

2024-06-28T16:40

2024-06-28T16:40

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

стирол

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в четверг в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240322/obstrel-1934995920.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, стирол