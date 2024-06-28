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В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/svo-1956164249.html
В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2024
В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в четверг в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:40
2024-06-28T16:40
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
стирол
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в четверг в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934995920.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол
В Горловке при обстреле ВФУ в четверг пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВФУ в четверг пострадал мирный житель

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в четверг в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.
«
"По уточненной информации, вследствие вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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