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Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 28.06.2024 (обновлено: 13:04 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/svo-1956059781.html
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет - РИА Новости, 28.06.2024
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет
Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекаются с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, сообщает в пятницу госпогранкомитет... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:57
2024-06-28T13:04
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекаются с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале."Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы," - сообщает комитет.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html
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белоруссия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет

Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекают с использованием РЭБ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на станции постановки помех РЭБ "Синица"
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ "Синица" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекаются с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.
«
"Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы," - сообщает комитет.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраина
 
 
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