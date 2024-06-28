https://ria.ru/20240628/svo-1956059781.html
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет - РИА Новости, 28.06.2024
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет
Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекаются с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, сообщает в пятницу госпогранкомитет... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:57
2024-06-28T11:57
2024-06-28T13:04
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838256757_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_45236fc69dd0daf4e675ecbc9d88be69.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекаются с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале."Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы," - сообщает комитет.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838256757_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dccbf32a2f2a04eaf083c7baa17176af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет
Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекают с использованием РЭБ