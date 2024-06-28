https://ria.ru/20240628/svo-1956059781.html

Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет

Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет - РИА Новости, 28.06.2024

Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет

Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекаются с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, сообщает в пятницу госпогранкомитет... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:57

2024-06-28T11:57

2024-06-28T13:04

специальная военная операция на украине

белоруссия

украина

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки запуска БПЛА в Белоруссию из Украины пресекаются с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, сообщает в пятницу госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале."Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы," - сообщает комитет.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html

белоруссия

украина

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белоруссия, украина