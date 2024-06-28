ВСУ более ста раз за сутки атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ за сутки более ста раз атаковали территорию Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он опубликовал информацию об обстрелах региона, осуществленных ВСУ 27 июня. Согласно данным губернатора, по сами районам было выпущено 82 снаряда, зафиксировано 28 атак с помощью беспилотников. Два человека пострадали в Грайворонском округе и Борисовском районе. За отчетный день повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, 10 транспортных средствах, двух магазинах, объекте связи и двух энергетических объектах.
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"В Белгородском районе вражеским атакам подверглись села Бессоновка, Болдыревка, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. Над территорией района системой ПВО сбит один беспилотник. Осуществлен один обстрел с помощью семи боеприпасов и выпущено два БПЛА… В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Березовка, Богун-Городок и Грузское выпущено пять БПЛА, из которых два сбито системой ПВО", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Валуйском горокруге был выпущен один снаряд, также совершены атаки с помощью двух дронов. В Грайворонском округе по семи населенным пунктам было выпущено шесть БПЛА и 42 боеприпаса. В результате атаки дрона-камикадзе в городе Грайворон пострадал один мирный житель, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, отметил глава области.
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"В Краснояружском районе по селам Графовка, Демидовка, Теребрено и Вязовое выпущено пять беспилотников и два боеприпаса в ходе одного обстрела… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Муром и Новая Таволжанка выпущено шесть дронов-камикадзе и 30 боеприпасов", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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