https://ria.ru/20240628/svo-1956038020.html

ВСУ более ста раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ более ста раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 28.06.2024

ВСУ более ста раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:23

2024-06-28T10:23

2024-06-28T10:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Он опубликовал информацию об обстрелах региона, осуществленных ВСУ 27 июня. Согласно данным губернатора, по сами районам было выпущено 82 снаряда, зафиксировано 28 атак с помощью беспилотников. Два человека пострадали в Грайворонском округе и Борисовском районе. За отчетный день повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, 10 транспортных средствах, двух магазинах, объекте связи и двух энергетических объектах. "В Белгородском районе вражеским атакам подверглись села Бессоновка, Болдыревка, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. Над территорией района системой ПВО сбит один беспилотник. Осуществлен один обстрел с помощью семи боеприпасов и выпущено два БПЛА… В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Березовка, Богун-Городок и Грузское выпущено пять БПЛА, из которых два сбито системой ПВО", - написал Гладков. По данным главы региона, в Валуйском горокруге был выпущен один снаряд, также совершены атаки с помощью двух дронов. В Грайворонском округе по семи населенным пунктам было выпущено шесть БПЛА и 42 боеприпаса. В результате атаки дрона-камикадзе в городе Грайворон пострадал один мирный житель, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, отметил глава области. "В Краснояружском районе по селам Графовка, Демидовка, Теребрено и Вязовое выпущено пять беспилотников и два боеприпаса в ходе одного обстрела… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Муром и Новая Таволжанка выпущено шесть дронов-камикадзе и 30 боеприпасов", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

белгородская область

белгородский район

грайворон

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белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины