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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/svo-1956024283.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в пятницу утром, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелу подверглась также Горловка,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:43
2024-06-28T09:43
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в пятницу утром, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелу подверглась также Горловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Telegram-канале представительства."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 06:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 7:00 до 9:00 по указанному району Донецка и Никитовскому району Горловки было выпущено в общей сложности семь снарядов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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донецк, петровский район, горловка, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, Стирол
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в пятницу утром, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелу подверглась также Горловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Telegram-канале представительства.
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"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 06:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с 7:00 до 9:00 по указанному району Донецка и Никитовскому району Горловки было выпущено в общей сложности семь снарядов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаСтирол
 
 
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