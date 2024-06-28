https://ria.ru/20240628/svo-1956024283.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.06.2024

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в пятницу утром, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелу подверглась также Горловка,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:43

2024-06-28T09:43

2024-06-28T09:43

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в пятницу утром, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, обстрелу подверглась также Горловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Telegram-канале представительства."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 06:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 7:00 до 9:00 по указанному району Донецка и Никитовскому району Горловки было выпущено в общей сложности семь снарядов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

донецк

петровский район

горловка

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донецк, петровский район, горловка, стирол