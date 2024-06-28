https://ria.ru/20240628/svatovo-1956049983.html
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска в пятницу обстреляли город Сватово в ЛНР, повреждена электроподстанция, обесточен весь Сватовский округ, сообщает региональное правительство в РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:24
2024-06-28T11:24
2024-06-28T12:05
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли город Сватово в ЛНР, повреждена электроподстанция, обесточен весь Сватовский округ, сообщает региональное правительство в Telegram-канале."Сегодня в 01:30 ночи город Сватово подвергся очередному обстрелу. В результате была повреждена электроподстанция, что оставило весь Сватовский округ без электроснабжения, а это около 25 тысяч жителей", - говорится в сообщении.Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела.
https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956049879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, повреждена электроподстанция