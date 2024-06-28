https://ria.ru/20240628/svatovo-1956049983.html

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска в пятницу обстреляли город Сватово в ЛНР, повреждена электроподстанция, обесточен весь Сватовский округ, сообщает региональное правительство в РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:24

2024-06-28T11:24

2024-06-28T12:05

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли город Сватово в ЛНР, повреждена электроподстанция, обесточен весь Сватовский округ, сообщает региональное правительство в Telegram-канале."Сегодня в 01:30 ночи город Сватово подвергся очередному обстрелу. В результате была повреждена электроподстанция, что оставило весь Сватовский округ без электроснабжения, а это около 25 тысяч жителей", - говорится в сообщении.Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела.

https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956049879.html

сватово

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия