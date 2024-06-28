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Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула - РИА Новости, 28.06.2024
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22:26 28.06.2024 (обновлено: 22:37 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/sukhogruz-1956235783.html
Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула
Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула - РИА Новости, 28.06.2024
Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула
Двигавшийся из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:26
2024-06-28T22:37
россия
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СТАМБУЛ, 28 июн — РИА Новости. Двигавшийся из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции. &quot;Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь&quot;, — говорится в пресс-релизе.Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.
https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html
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россия, турция, стамбул
Россия, Турция, Стамбул
Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Минтранс Турции: следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 июн — РИА Новости. Двигавшийся из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции.
«

"Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь", — говорится в пресс-релизе.

Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.
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РоссияТурцияСтамбул
 
 
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