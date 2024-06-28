https://ria.ru/20240628/sukhogruz-1956235783.html

Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула - РИА Новости, 28.06.2024

Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Двигавшийся из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:26

2024-06-28T22:26

2024-06-28T22:37

россия

турция

стамбул

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СТАМБУЛ, 28 июн — РИА Новости. Двигавшийся из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции. "Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь", — говорится в пресс-релизе.Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.

https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html

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россия, турция, стамбул