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Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула
Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула - РИА Новости, 28.06.2024
Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула
Двигавшийся из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:26
2024-06-28T22:26
2024-06-28T22:37
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СТАМБУЛ, 28 июн — РИА Новости. Двигавшийся из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции. "Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь", — говорится в пресс-релизе.Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.
https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html
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россия, турция, стамбул
Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула
Минтранс Турции: следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула