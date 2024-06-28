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Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне - РИА Новости, 28.06.2024
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13:44 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/stoltenberg-1956095622.html
Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне
Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне - РИА Новости, 28.06.2024
Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ждет от июльского саммита в Вашингтоне важные решения по коллективной обороне и сдерживанию "на будущее". РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:44
2024-06-28T13:44
в мире
вашингтон (штат)
словакия
йенс столтенберг
петер пеллегрини
нато
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ждет от июльского саммита в Вашингтоне важные решения по коллективной обороне и сдерживанию "на будущее". "Страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут важные решения на будущее в области коллективной обороны и сдерживания, чтобы гарантировать, что у нас есть возможности, силы, готовность сдержать любую агрессию. Целью является не участие в войне, а ее предотвращение, предупреждение, сохранение мира", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини. 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
https://ria.ru/20240404/nato-1937903927.html
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в мире, вашингтон (штат), словакия, йенс столтенберг, петер пеллегрини, нато
В мире, Вашингтон (штат), Словакия, Йенс Столтенберг, Петер Пеллегрини, НАТО
Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне

Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне "на будущее"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ждет от июльского саммита в Вашингтоне важные решения по коллективной обороне и сдерживанию "на будущее".
"Страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут важные решения на будущее в области коллективной обороны и сдерживания, чтобы гарантировать, что у нас есть возможности, силы, готовность сдержать любую агрессию. Целью является не участие в войне, а ее предотвращение, предупреждение, сохранение мира", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини.
75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
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В миреВашингтон (штат)СловакияЙенс СтолтенбергПетер ПеллегриниНАТО
 
 
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