https://ria.ru/20240628/stoltenberg-1956095622.html

Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне

Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне - РИА Новости, 28.06.2024

Столтенберг ждет от саммита НАТО решения по коллективной обороне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ждет от июльского саммита в Вашингтоне важные решения по коллективной обороне и сдерживанию "на будущее". РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:44

2024-06-28T13:44

2024-06-28T13:44

в мире

вашингтон (штат)

словакия

йенс столтенберг

петер пеллегрини

нато

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ждет от июльского саммита в Вашингтоне важные решения по коллективной обороне и сдерживанию "на будущее". "Страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут важные решения на будущее в области коллективной обороны и сдерживания, чтобы гарантировать, что у нас есть возможности, силы, готовность сдержать любую агрессию. Целью является не участие в войне, а ее предотвращение, предупреждение, сохранение мира", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини. 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

https://ria.ru/20240404/nato-1937903927.html

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Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), словакия, йенс столтенберг, петер пеллегрини, нато