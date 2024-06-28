https://ria.ru/20240628/stavka-1956031091.html
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле - РИА Новости, 28.06.2024
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:07
2024-06-28T10:07
2024-06-28T10:07
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Скорее всего, будет +100 базисных пунктов, до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании", - сказал он. Также Пьянов отметил, что у аналитиков ВТБ существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов - до 17%, повысить на 200 базисных пунктов - до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов - до 20%. ЦБ в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что ЦБ рассматривает возможность существенного повышения ключевой ставки - более чем на 1 процентный пункт.
https://ria.ru/20240613/tsb-1952546533.html
https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку до 17 процентов