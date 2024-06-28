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Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле - РИА Новости, 28.06.2024
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10:07 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/stavka-1956031091.html
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле - РИА Новости, 28.06.2024
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:07
2024-06-28T10:07
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Скорее всего, будет +100 базисных пунктов, до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании", - сказал он. Также Пьянов отметил, что у аналитиков ВТБ существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов - до 17%, повысить на 200 базисных пунктов - до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов - до 20%. ЦБ в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что ЦБ рассматривает возможность существенного повышения ключевой ставки - более чем на 1 процентный пункт.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку в июле

Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку до 17 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Скорее всего, будет +100 базисных пунктов, до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании", - сказал он.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле
13 июня, 12:51
Также Пьянов отметил, что у аналитиков ВТБ существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов - до 17%, повысить на 200 базисных пунктов - до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов - до 20%.
ЦБ в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что ЦБ рассматривает возможность существенного повышения ключевой ставки - более чем на 1 процентный пункт.
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