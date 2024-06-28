https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956237988.html

"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области

"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области - РИА Новости, 29.06.2024

"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-28T22:42

2024-06-28T22:42

2024-06-29T00:37

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области, сообщили в Минобороны."По вскрытой позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", — подчеркнули в ведомстве.В результате удара удалось уничтожить радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.Отмечается, что позиция, по которой нанесли удар, находилась в населенном пункте Великодолинское в Одесской области.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одесская область, россия, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины, в мире