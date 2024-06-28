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"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 28.06.2024 (обновлено: 00:37 29.06.2024)
https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956237988.html
"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области
"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области - РИА Новости, 29.06.2024
"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-28T22:42
2024-06-29T00:37
специальная военная операция на украине
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зрк с-300
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области, сообщили в Минобороны.&quot;По вскрытой позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС расчетом ОТРК &quot;Искандер&quot; ВС РФ нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В результате удара удалось уничтожить радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.Отмечается, что позиция, по которой нанесли удар, находилась в населенном пункте Великодолинское в Одесской области.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесская область, россия, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, ЗРК С-300, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
"Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области

Минобороны: ВС России уничтожили ракетой "Искандер" ЗРК С-300 в Одесской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области, сообщили в Минобороны.
«

"По вскрытой позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", — подчеркнули в ведомстве.

В результате удара удалось уничтожить радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.
Отмечается, что позиция, по которой нанесли удар, находилась в населенном пункте Великодолинское в Одесской области.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРоссияЗРК С-300УкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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