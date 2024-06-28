https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956200312.html

Спецоперация, 28 июня: над Черным морем растет активность беспилотников США

Спецоперация, 28 июня: над Черным морем растет активность беспилотников США - РИА Новости, 28.06.2024

Спецоперация, 28 июня: над Черным морем растет активность беспилотников США

О "предсказании" Третьей мировой, американских беспилотниках над Черным морем и учебном центре НАТО — Украина — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:26

2024-06-28T18:26

2024-06-28T19:41

специальная военная операция на украине

безопасность

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андрей белоусов

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. О "предсказании" Третьей мировой, американских беспилотниках над Черным морем и учебном центре НАТО — Украина — в материале РИА Новости.Вести с фронта за неделюПровокации над Черным моремМинистерство обороны России отметило возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. Эти БПЛА предназначены для разведки и целеуказания высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, перед нанесением Киевом ударов по объектам в России. В российском военном ведомстве подчеркнули, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полеты стратегических беспилотников многократно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации с альянсом. Исходя из этого, отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации. Как рассказал РИА Новости российский военный аналитик Игорь Коротченко, такие меры со стороны военного ведомства абсолютно обоснованы, исходят из норм международного права и стремления обеспечить безопасность российского мирного населения. По его словам, возможно, будет проработан вариант создания свободной от полетов зоны, а страны НАТО предупреждены, что любые их военные цели, которые окажутся в запрещенном районе, будут уничтожены. В качестве другого способа реализации таких мер аналитик назвал использование систем ПВО большой дальности или истребителей ВКС России. Неожиданный летающий объектУтром Минобороны России сообщило, что ночью удалось перехватить и уничтожить 12 украинских беспилотников над Брянской областью, девять над Смоленской, два над Курской и по одному над Воронежской и Ростовской областями. В течение дня Минобороны также сообщало о еще трех сбитых над Белгородской областью дронах, а также об одном уничтоженном малоразмерном воздушном шаре. Начнется Третья мироваяЭкс-президент США Дональд Трамп во время дебатов с действующим главой государства Джо Байденом заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, "у них заканчиваются люди" и "это печально". Кроме того, по словам Трампа, по вине Байдена Киев потерял "великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет". Сам экс-президент пообещал быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах. Байден же безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война. Польша на саммите НАТО объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО —Украина, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского радио. Также, по его словам, Варшава не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях. Страна уже обучила на своей территории более 20 тысяч украинских солдат, и тренировки продолжатся. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Израиль выразил США сомнения в целесообразности передачи имеющихся у него систем ПВО Patriot Украине, так как хочет иметь их у себя на случай вооруженного конфликта с ливанским движением "Хезболлах". Ранее о переговорах Вашингтона и Тель-Авива на тему возможности поставки Киеву до восьми комплексов ПВО Patriot, находящихся у Израиля, написала Financial Times. В Пентагоне заявили РИА Новости, что им неизвестно о таких переговорах. Будем реалистичнымиКомандующий датскими военно-воздушными силами Ян Дам сообщил, что первые 50 украинцев завершили в Дании подготовку в качестве специалистов по обслуживанию истребителей F-16, планируется обучение еще 50 человек. Также он подтвердил, что первый из 19 истребителей F-16 передадут Киеву уже этим летом, но точной даты не назвал "по соображениям безопасности". Кроме того, Дам призвал "быть более реалистичными", поскольку самолеты не смогут "изменить правила игры" в ближайшие месяцы. Минобороны Финляндии сообщило, что страна направит Украине 24-й пакет военной помощи на 159 миллионов евро, а общая стоимость поставок финской военной помощи Киеву составляет уже 2,2 миллиарда евро. Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности со странами ЕС и США и рассчитывает на ежегодную военную помощь на 60 миллиардов долларов в следующие четыре года, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, Киев рассчитывает получить от Запада три системы противовоздушной обороны Patriot, несколько других систем, а также ракеты к ним.Террористы на границеГоспогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы находятся подразделения так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, которые занимаются рекогносцировкой местности и ведут активную разведывательную деятельность. Ведомство принимает дополнительные меры по прикрытию границы. Кроме того, белорусские пограничники принудили к посадке украинский беспилотник. Для этого им пришлось применить боевое оружие и средства подавления. Аппарат двигался вглубь белорусской территории и был "посажен" в 150 метрах от границы. На флеш-карте беспилотника обнаружены видеофайлы, судя по которым, он вел разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры. Также у белорусско-украинской границы был обнаружен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Минобороны Белоруссии, в свою очередь, заявило, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом и заступил на боевое дежурство. Дивизион готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут. На границе с каким государством он сейчас находится, не уточняется. Счет идет на триллионыПредседатель правительства ДНР Евгений Солнцев в интервью РИА Новости сообщил, что ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей. Он уточнил, что учет ведется по всем крупным населенным пунктам: Авдеевка, Мариуполь, Донецк, Волноваха и Горловка. Солнцев подчеркнул, что сумма нанесенного ущерба каждый день увеличивается, а определить точную цифру невозможно из-за сложности доступа ко всем территориям и объектам республики. По данным представительства ДНР в Совместном центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениям Украины, киевские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку и выпустили в сумме более 40 снарядов калибра 155 миллиметров, а также атаковали Еленовку беспилотником-камикадзе и сбросили на Горловку взрывоопасный предмет. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ночного обстрела со стороны Украины были повреждены предприятия и 10 частных домов в городе Грайворон. Из жителей никто не пострадал. Не подлежит восстановлениюУкраинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, а также о серии взрывов в Харькове, где также была объявлена воздушная тревога. Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские силы нанесли множественный удар по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области. Глава Ивано-Франковской областной госадминистрации Светлана Онищук сообщила, что Бурштынская теплоэлектростанция, расположенная в области, не подлежит восстановлению из-за сильных разрушений. По ее словам, на объект были направлены более 12 атак.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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