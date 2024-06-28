https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956172483.html
Российские военные уничтожили американскую РСЗО MLRS в районе Шевченково
Российские военные уничтожили американскую РСЗО MLRS в районе Шевченково - РИА Новости, 28.06.2024
Российские военные уничтожили американскую РСЗО MLRS в районе Шевченково
РСЗО MLRS американского производства была уничтожена в районе Шевченково российским ракетным комплексом "Искандер-М" после разведки расчётами беспилотников,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:00
2024-06-28T17:00
2024-06-28T17:07
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. РСЗО MLRS американского производства была уничтожена в районе Шевченково российским ракетным комплексом "Искандер-М" после разведки расчётами беспилотников, сообщили в Минобороны России."Российскими военнослужащими-операторами БПЛА была вскрыта позиция пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Отследив перемещение американской РСЗО, операторами был вскрыт ангар в н.п. Шевченково, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS и транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом", - говорится в сообщении.Отмечается, что после этого расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" Вооружённых Сил РФ был нанесен ракетный удар по ангару с MLRS."Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация. В результате удара уничтожены: боевики ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре", - добавили в МО РФ.Кроме того, российское военное ведомство опубликовало кадры слежения за пусковой установкой и её уничтожения в ангаре вместе с автомобилем сопровождения и транспортно-грузовыми автомобилями с боекомплектом.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении этой системы в сводке о ходе спецоперации, однако не уточняло, с помощью каких средств был нанесён удар.
https://radiosputnik.ru/20240627/chasov-yar-1955922237.html
https://ria.ru/20240628/minoborony-1956134383.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956173195_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dfe62e7f1b6f07b0295ec239a481de97.jpg
Кадры уничтожения пусковой установки американской РСЗО MLRS ударом "Искандера"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS производства США, автомобиля сопровождения и транспортно-грузовых автомобилей с боекомплектом.
2024-06-28T17:00
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили американскую РСЗО MLRS в районе Шевченково
Минобороны: российские военные уничтожили на Украине американскую РСЗО MLRS
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. РСЗО MLRS американского производства была уничтожена в районе Шевченково российским ракетным комплексом "Искандер-М" после разведки расчётами беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"Российскими военнослужащими-операторами БПЛА была вскрыта позиция пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Отследив перемещение американской РСЗО, операторами был вскрыт ангар в н.п. Шевченково, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS и транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" Вооружённых Сил РФ был нанесен ракетный удар по ангару с MLRS.
"Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация. В результате удара уничтожены: боевики ВСУ
, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре", - добавили в МО РФ.
Кроме того, российское военное ведомство опубликовало кадры слежения за пусковой установкой и её уничтожения в ангаре вместе с автомобилем сопровождения и транспортно-грузовыми автомобилями с боекомплектом.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении этой системы в сводке о ходе спецоперации, однако не уточняло, с помощью каких средств был нанесён удар.