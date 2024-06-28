https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956172483.html

Российские военные уничтожили американскую РСЗО MLRS в районе Шевченково

Российские военные уничтожили американскую РСЗО MLRS в районе Шевченково - РИА Новости, 28.06.2024

Российские военные уничтожили американскую РСЗО MLRS в районе Шевченково

РСЗО MLRS американского производства была уничтожена в районе Шевченково российским ракетным комплексом "Искандер-М" после разведки расчётами беспилотников,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:00

2024-06-28T17:00

2024-06-28T17:07

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. РСЗО MLRS американского производства была уничтожена в районе Шевченково российским ракетным комплексом "Искандер-М" после разведки расчётами беспилотников, сообщили в Минобороны России."Российскими военнослужащими-операторами БПЛА была вскрыта позиция пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Отследив перемещение американской РСЗО, операторами был вскрыт ангар в н.п. Шевченково, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS и транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом", - говорится в сообщении.Отмечается, что после этого расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" Вооружённых Сил РФ был нанесен ракетный удар по ангару с MLRS."Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация. В результате удара уничтожены: боевики ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре", - добавили в МО РФ.Кроме того, российское военное ведомство опубликовало кадры слежения за пусковой установкой и её уничтожения в ангаре вместе с автомобилем сопровождения и транспортно-грузовыми автомобилями с боекомплектом.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении этой системы в сводке о ходе спецоперации, однако не уточняло, с помощью каких средств был нанесён удар.

https://radiosputnik.ru/20240627/chasov-yar-1955922237.html

https://ria.ru/20240628/minoborony-1956134383.html

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Кадры уничтожения пусковой установки американской РСЗО MLRS ударом "Искандера" Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS производства США, автомобиля сопровождения и транспортно-грузовых автомобилей с боекомплектом. 2024-06-28T17:00 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины