https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956131758.html

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.06.2024

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад и отразили шесть контратак,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:01

2024-06-28T15:01

2024-06-28T15:06

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад и отразили шесть контратак, потери противника за это время составили до 3230 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 июня."ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства", - уточнили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша