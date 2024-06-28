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Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.06.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад и отразили шесть контратак,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:01
2024-06-28T15:01
2024-06-28T15:06
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад и отразили шесть контратак, потери противника за это время составили до 3230 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 июня."ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства", - уточнили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов, подчеркнули в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
ВСУ за неделю потеряли 3230 военных в зоне ответственности группировки "Запад"