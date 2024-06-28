https://ria.ru/20240628/sotskontrakty-1956206090.html

Более тысячи соцконтрактов заключили на ведение бизнеса в Тыве в 2023 году

Более тысячи соцконтрактов заключили на ведение бизнеса в Тыве в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2024

Более тысячи соцконтрактов заключили на ведение бизнеса в Тыве в 2023 году

В Республике Тыва было заключено 1037 социальных контрактов в 2023 году на ведение предпринимательской деятельности или на открытие собственного дела в качестве РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:59

2024-06-28T18:59

2024-06-28T18:59

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Республике Тыва было заключено 1037 социальных контрактов в 2023 году на ведение предпринимательской деятельности или на открытие собственного дела в качестве самозанятого, это оказался второй по популярности контракт в этом направлении, сообщает пресс-служба правительства региона. За четыре года существования программы социальный контракт на создание собственного дела показал наибольшую эффективность в республике. Из 2473 человек, заключивших контракты на самозанятость и предпринимательство в период с 2020 по 2022 годы, только 66 закрыли дело и были сняты с налогового учета. Остальные 2407 продолжают работать. Кроме того, востребованным направлением в этом секторе стала помощь в поиске места работы. Ею воспользовались 1309 человек, которым на протяжении девяти месяцев выплачивалось пособие в размере МРОТ – в Тыве это 16242 рубля в месяц. Также 959 человек заключили соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства в 2023 году. Каждый из заключивших получил по 200 тысяч рублей на приобретение скота, семян и так далее. Еще было охвачено 540 человек, которые заключили контракт на преодоление трудной жизненной ситуации. Размер поддержки здесь составляет – от 50 до 70 тысяч рублей на весь срок контракта, который может составлять от двух до шести месяцев.

https://ria.ru/20240628/grant-1956191334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика тыва, поддержка бизнеса