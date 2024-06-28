Российский врач рассказал о сотрудничестве с американскими коллегами
Заслуженный врач России Козлов: сотрудничество с США продолжается
© Иллюстрация РИА НовостиСША, Россия
© Иллюстрация РИА Новости
США, Россия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Юрий Козлов после визита на конгресс коллег в США рассказал РИА Новости, что сотрудничество докторов двух стран продолжается, несмотря на проблемы в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
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"Сотрудничество с американскими коллегами продолжается на постоянной основе, оно осуществляется на площадках различных саммитов в разных форматах: очно, онлайн и гибридно. В качестве примера, на предстоящем конгрессе "Звезды детской хирургии на Байкале", который состоится в Иркутске 22-23 августа 2024 года, примут участие семь детских хирургов из Северной Америки, один из Южной Америки, два из стран Западной Европы и два из Азии", - сказал агентству Козлов.
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Он отметил, что сам только за последний год работал в качестве пригашенного профессора в Барселоне, Буэнос-Айресе, Улан-Баторе и Пекине. "Для нас, детских хирургов, существует один основополагающий принцип "Один мир - одна хирургия", - отметил он.
Козлов принял участие в Конгрессе международной детской эндохирургической группы (IPEG), который проходил в городе Хендерсон, штат Невада, с 19 по 21 июня 2024 года. "Я состою во многих международных хирургических обществах, включая Американскую Ассоциацию детских хирургов. Я являюсь международным экспертом в детской минимально инвазивной хирургии. На протяжении многих лет я ежегодно принимаю участие с докладами. Постоянный обмен опытом очень важен в нашей профессии, это позволяет предоставить детям независимо от страны, где они проживают, самую лучшую хирургическую помощь", - сказал он.
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"Американские коллеги делятся опытом выполнения минимально инвазивных операций у новорожденных и младенцев, а также проведение лапороскопических операций у онкологических больных. Кроме того, западные коллеги делятся своими разработками в области применения искусственного интеллекта в медицине", - добавил российский врач.
Козлов также сообщил, что искусственный интеллект используется сейчас как при создании обучающих программ для хирургов и выполнения предоперационного планирования, так и в создании цифровых двойников органов в 3D изображении и наложении их на реальные органы ребенка во время операции для визуализации анатомии.
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"В течение трёх дней я погрузился в мейнстрим моей профессии, что позволило "сверить часы" и определить современные тренды мировой детской хирургии", - заключил Козлов.