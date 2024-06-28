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Грызлов назвал Форум регионов Белоруссии и РФ каркасом межрегсотрудничества - РИА Новости, 28.06.2024
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11:14 28.06.2024
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Грызлов назвал Форум регионов Белоруссии и РФ каркасом межрегсотрудничества
Грызлов назвал Форум регионов Белоруссии и РФ каркасом межрегсотрудничества - РИА Новости, 28.06.2024
Грызлов назвал Форум регионов Белоруссии и РФ каркасом межрегсотрудничества
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Форум регионов двух стран является несущим каркасом межрегионального сотрудничества. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:14
2024-06-28T11:14
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
борис грызлов
минск
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Форум регионов двух стран является несущим каркасом межрегионального сотрудничества. "Форум регионов – это уже не просто ежегодное мероприятие, а фактически несущий каркас нашего межрегионального сотрудничества. Во многом благодаря ему в торгово-экономическую кооперацию с Белоруссией на сегодняшний день вовлечено свыше 80 субъектов Российской Федерации. Долгосрочный накопительный эффект от расширения этих связей нам еще только предстоит оценить", - заявил дипломат. Его комментарий распространила в пятницу пресс-служба посольства РФ в Минске. Посол выразил уверенность, что Форум регионов России и Белоруссии, который проходит 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке, станет знаковым событием в рамках союзной интеграции. "Каждый год это мероприятие не просто оправдывает самые высокие ожидания, но задает новую планку российско-белорусского межрегионального партнерства", - отметил он. Грызлов сообщил, что в этом году участие в мероприятии, включая тематические секции, принимают более 700 представителей России, в том числе из новых регионов страны. В дни проведения Форума регионов будет заключено более 100 коммерческих контрактов. "Для нас принципиально важно качественно новое наполнение заключаемых на этой площадке контрактов. Сейчас речь идет не только и не столько о взаимных поставках тех или иных категорий товаров. На повестке дня – создание передовых производств, развитие инновационных отраслей и реализация перспективных проектов", - сказал Грызлов. Он подчеркнул, что фундамент новой экономики Союзного государства – это именно высокие технологии и углубление кооперации предприятий двух стран. "Во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. Регионы России и Белоруссии активно включены в эти процессы", - заявил дипломат. Он добавил, что за последние годы Форум регионов, по сути, вышел далеко за рамки тех двух дней, в которые он проводится. Посол привел пример, что еще в период подготовки нынешнего форума 47 компаний из одной только Витебской области заключили с партнерами из России 394 коммерческих контракта, и еще более десятка готовятся к подписанию. "Деловая активность, импульс которой придает наш Форум, в сущности, не прекращается в течение всего года. В 2023 году Белоруссию посетила 91 делегация российских регионов, а Россию – 96 белорусских делегаций и 136 бизнес-миссий. В этом году в Белоруссии побывали уже 13 глав российских регионов. Каждый такой визит приносит новые контракты, совместные инновационные проекты и инициативы в сфере промышленной кооперации", - сказал глава российской дипмиссии. "Мы подошли к отметке, когда результаты Форума необходимо оценивать уже в масштабах всей российско-белорусской интеграции и обеспечиваемого ей роста. Напомню, что по итогам только первого квартала текущего года объем взаимной торговли составил порядка триллиона рублей. Показательно, что экономики России и Белоруссии продолжают уверенно расти на фоне стагнации, в которую загнал себя коллективный Запад", - подчеркнул Грызлов.
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россия, белоруссия, борис грызлов, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Минск

Грызлов назвал Форум регионов Белоруссии и РФ каркасом межрегсотрудничества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Форум регионов двух стран является несущим каркасом межрегионального сотрудничества.
"Форум регионов – это уже не просто ежегодное мероприятие, а фактически несущий каркас нашего межрегионального сотрудничества. Во многом благодаря ему в торгово-экономическую кооперацию с Белоруссией на сегодняшний день вовлечено свыше 80 субъектов Российской Федерации. Долгосрочный накопительный эффект от расширения этих связей нам еще только предстоит оценить", - заявил дипломат. Его комментарий распространила в пятницу пресс-служба посольства РФ в Минске.
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Посол выразил уверенность, что Форум регионов России и Белоруссии, который проходит 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке, станет знаковым событием в рамках союзной интеграции. "Каждый год это мероприятие не просто оправдывает самые высокие ожидания, но задает новую планку российско-белорусского межрегионального партнерства", - отметил он.
Грызлов сообщил, что в этом году участие в мероприятии, включая тематические секции, принимают более 700 представителей России, в том числе из новых регионов страны. В дни проведения Форума регионов будет заключено более 100 коммерческих контрактов.
"Для нас принципиально важно качественно новое наполнение заключаемых на этой площадке контрактов. Сейчас речь идет не только и не столько о взаимных поставках тех или иных категорий товаров. На повестке дня – создание передовых производств, развитие инновационных отраслей и реализация перспективных проектов", - сказал Грызлов. Он подчеркнул, что фундамент новой экономики Союзного государства – это именно высокие технологии и углубление кооперации предприятий двух стран. "Во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. Регионы России и Белоруссии активно включены в эти процессы", - заявил дипломат.
Он добавил, что за последние годы Форум регионов, по сути, вышел далеко за рамки тех двух дней, в которые он проводится. Посол привел пример, что еще в период подготовки нынешнего форума 47 компаний из одной только Витебской области заключили с партнерами из России 394 коммерческих контракта, и еще более десятка готовятся к подписанию.
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"Деловая активность, импульс которой придает наш Форум, в сущности, не прекращается в течение всего года. В 2023 году Белоруссию посетила 91 делегация российских регионов, а Россию – 96 белорусских делегаций и 136 бизнес-миссий. В этом году в Белоруссии побывали уже 13 глав российских регионов. Каждый такой визит приносит новые контракты, совместные инновационные проекты и инициативы в сфере промышленной кооперации", - сказал глава российской дипмиссии.
"Мы подошли к отметке, когда результаты Форума необходимо оценивать уже в масштабах всей российско-белорусской интеграции и обеспечиваемого ей роста. Напомню, что по итогам только первого квартала текущего года объем взаимной торговли составил порядка триллиона рублей. Показательно, что экономики России и Белоруссии продолжают уверенно расти на фоне стагнации, в которую загнал себя коллективный Запад", - подчеркнул Грызлов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияБорис ГрызловМинск
 
 
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