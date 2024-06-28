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Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком - РИА Новости, 28.06.2024
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17:50 28.06.2024 (обновлено: 17:56 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/smirnov-1956188028.html
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком - РИА Новости, 28.06.2024
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах и назвал его... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:50
2024-06-28T17:56
курская область
политика
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах и назвал его опытным человеком."Надеюсь, что люди окажут вам доверие в сентябре, тем более, что вы человек опытный, знающий ситуацию", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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курская область, политика, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Политика, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком

Путин надеется, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах и назвал его опытным человеком.
"Надеюсь, что люди окажут вам доверие в сентябре, тем более, что вы человек опытный, знающий ситуацию", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Курск - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля
26 июня, 14:08
 
Курская областьПолитикаРоссияАлексей Смирнов (политик)Владимир Путин
 
 
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