https://ria.ru/20240628/smirnov-1956188028.html

Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком

Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком - РИА Новости, 28.06.2024

Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах и назвал его... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:50

2024-06-28T17:50

2024-06-28T17:56

курская область

политика

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах и назвал его опытным человеком."Надеюсь, что люди окажут вам доверие в сентябре, тем более, что вы человек опытный, знающий ситуацию", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

https://ria.ru/20240626/sez-1955579825.html

курская область

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Наталья Макарова

курская область, политика, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин