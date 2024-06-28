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Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком - РИА Новости, 28.06.2024
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах и назвал его... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:50
2024-06-28T17:50
2024-06-28T17:56
курская область
политика
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах и назвал его опытным человеком."Надеюсь, что люди окажут вам доверие в сентябре, тем более, что вы человек опытный, знающий ситуацию", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, политика, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Политика, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
Путин назвал врио губернатора Курской области Смирнова опытным человеком
Путин надеется, что люди окажут доверие врио губернатора Курской области