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СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
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21:03 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/smi-1956228338.html
СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах
СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах
Сотрудники Белого дома болезненно переживают неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них не РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T21:03
2024-06-28T21:03
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники Белого дома болезненно переживают неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них не вышли в пятницу на работу и шутят о возможной ее смене, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. "Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты "ужасают... все опустошены"... в том числе шутят об обновлении резюме... Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу", - говорится в сообщении телеканала. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Подборка моментов из первого раунда дебатов Байдена и Трампа
Байдену на втором раунде дебатов, если до него все-таки дойдет, несложно будет выступить лучше, чем накануне. Собрали подборку моментов из первого раунда, в связи с которыми говорят о провале действующего президента США.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах

CNN: сотрудники Белого дома болезненно переживают провал Байдена на дебатах

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники Белого дома болезненно переживают неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них не вышли в пятницу на работу и шутят о возможной ее смене, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
«
"Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты "ужасают... все опустошены"... в том числе шутят об обновлении резюме... Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу", - говорится в сообщении телеканала.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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