https://ria.ru/20240628/smi-1956228338.html

СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах

СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ: сотрудники Белого дома обеспокоены провалом Байдена на дебатах

Сотрудники Белого дома болезненно переживают неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них не РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T21:03

2024-06-28T21:03

2024-06-28T21:03

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники Белого дома болезненно переживают неудачное выступление президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них не вышли в пятницу на работу и шутят о возможной ее смене, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. "Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты "ужасают... все опустошены"... в том числе шутят об обновлении резюме... Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу", - говорится в сообщении телеканала. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подборка моментов из первого раунда дебатов Байдена и Трампа Байдену на втором раунде дебатов, если до него все-таки дойдет, несложно будет выступить лучше, чем накануне. Собрали подборку моментов из первого раунда, в связи с которыми говорят о провале действующего президента США. 2024-06-28T21:03 true PT2M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена