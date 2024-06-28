https://ria.ru/20240628/slutskiy-1956138063.html

Слуцкий рассказал, когда Россия сможет вернуться в ПА ОБСЕ

Слуцкий рассказал, когда Россия сможет вернуться в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 28.06.2024

Слуцкий рассказал, когда Россия сможет вернуться в ПА ОБСЕ

Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по международным делам,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:21

2024-06-28T15:21

2024-06-28T15:56

россия

обсе

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Проект заявления обеих палат Федерального Собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", - сказал он журналистам.Он отметил, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО."Российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Так было в Великобритании, Польше и - последний показательный случай - в Румынии. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ", - объяснил Слуцкий.В таких условиях возможности для диалога исчерпаны, считает депутат."Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", - добавил Слуцкий.При этом, если "русофобская линия" руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию, отметил Слуцкий.

https://ria.ru/20240628/obse-1956145031.html

https://radiosputnik.ru/20240621/voyna-1954638312.html

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