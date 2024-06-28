https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999617.html

Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин

Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.06.2024

Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин

Страны должны разделять ответственность за поддержание мира, стремиться лишь к собственной безопасности невозможно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:41

2024-06-28T07:41

2024-06-28T07:41

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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Страны должны разделять ответственность за поддержание мира, стремиться лишь к собственной безопасности невозможно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. “История и реальность показывают нам, что все страны должны разделять ответственность за поддержание мира, вместе идти по пути мирного развития”, - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. Он подчеркнул, что “сегодня, когда все страны зависят друг от друга, гнаться за собственной так называемой абсолютной и единоличной безопасностью невозможно”. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.

https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999477.html

китай

индия

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в мире, китай, индия, тибет, си цзиньпин