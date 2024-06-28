Рейтинг@Mail.ru
Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999617.html
Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин
Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.06.2024
Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин
Страны должны разделять ответственность за поддержание мира, стремиться лишь к собственной безопасности невозможно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:41
2024-06-28T07:41
в мире
китай
индия
тибет
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg
ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Страны должны разделять ответственность за поддержание мира, стремиться лишь к собственной безопасности невозможно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. “История и реальность показывают нам, что все страны должны разделять ответственность за поддержание мира, вместе идти по пути мирного развития”, - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. Он подчеркнул, что “сегодня, когда все страны зависят друг от друга, гнаться за собственной так называемой абсолютной и единоличной безопасностью невозможно”. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.
https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999477.html
китай
индия
тибет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1880:162:4395:2048_1920x0_80_0_0_9afff443e2f2984a398cfa5c7ef0f0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индия, тибет, си цзиньпин
В мире, Китай, Индия, Тибет, Си Цзиньпин
Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: страны должны разделять ответственность за поддержание мира

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Страны должны разделять ответственность за поддержание мира, стремиться лишь к собственной безопасности невозможно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
“История и реальность показывают нам, что все страны должны разделять ответственность за поддержание мира, вместе идти по пути мирного развития”, - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
Он подчеркнул, что “сегодня, когда все страны зависят друг от друга, гнаться за собственной так называемой абсолютной и единоличной безопасностью невозможно”.
Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства
07:41
 
В миреКитайИндияТибетСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала