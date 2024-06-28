https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999477.html

Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства

Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства - РИА Новости, 28.06.2024

Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства

Странам мира следует придерживаться "золотого правила" невмешательства во внутренние дела друг друга и выступать против принуждения других выбирать стороны,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:41

2024-06-28T07:41

2024-06-28T07:41

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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Странам мира следует придерживаться "золотого правила" невмешательства во внутренние дела друг друга и выступать против принуждения других выбирать стороны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы должны укрепить фундамент взаимного уважения. В межгосударственном взаимодействии нам, прежде всего, нужно стремиться к равенству, взаимному уважению и доверию", - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. Он указал на необходимость уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, а также пути развития, самостоятельно выбранные странами. "Нам нужно вместе придерживаться золотого правила невмешательства во внутренние дела друг друга, совместно выступать против того, чтобы кто-то навязывал свою волю другим, против блоковой конфронтации и объединения в малые круги, против принуждения других стран выбирать ту или иную сторону", - подчеркнул китайский лидер. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимную выгоду, мирное сосуществование.

https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999617.html

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в мире, китай, индия, тибет, си цзиньпин