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Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства - РИА Новости, 28.06.2024
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07:41 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/si_tszinpin-1955999477.html
Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства
Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства - РИА Новости, 28.06.2024
Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства
Странам мира следует придерживаться "золотого правила" невмешательства во внутренние дела друг друга и выступать против принуждения других выбирать стороны,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:41
2024-06-28T07:41
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Странам мира следует придерживаться "золотого правила" невмешательства во внутренние дела друг друга и выступать против принуждения других выбирать стороны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы должны укрепить фундамент взаимного уважения. В межгосударственном взаимодействии нам, прежде всего, нужно стремиться к равенству, взаимному уважению и доверию", - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. Он указал на необходимость уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, а также пути развития, самостоятельно выбранные странами. "Нам нужно вместе придерживаться золотого правила невмешательства во внутренние дела друг друга, совместно выступать против того, чтобы кто-то навязывал свою волю другим, против блоковой конфронтации и объединения в малые круги, против принуждения других стран выбирать ту или иную сторону", - подчеркнул китайский лидер. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимную выгоду, мирное сосуществование.
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в мире, китай, индия, тибет, си цзиньпин
В мире, Китай, Индия, Тибет, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал соблюдать "золотое правило" невмешательства

Си Цзиньпин: странам мира нужно придерживаться золотого правила невмешательства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Странам мира следует придерживаться "золотого правила" невмешательства во внутренние дела друг друга и выступать против принуждения других выбирать стороны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны укрепить фундамент взаимного уважения. В межгосударственном взаимодействии нам, прежде всего, нужно стремиться к равенству, взаимному уважению и доверию", - сказал Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
Он указал на необходимость уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, а также пути развития, самостоятельно выбранные странами.
"Нам нужно вместе придерживаться золотого правила невмешательства во внутренние дела друг друга, совместно выступать против того, чтобы кто-то навязывал свою волю другим, против блоковой конфронтации и объединения в малые круги, против принуждения других стран выбирать ту или иную сторону", - подчеркнул китайский лидер.
Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимную выгоду, мирное сосуществование.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Страны должны разделять ответственность за безопасность, заявил Си Цзиньпин
07:41
 
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