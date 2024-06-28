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Суд в Москве оштрафовал мужчину, разбившего дверь у посольства Норвегии
Суд в Москве оштрафовал мужчину, разбившего дверь у посольства Норвегии - РИА Новости, 28.06.2024
Суд в Москве оштрафовал мужчину, разбившего дверь у посольства Норвегии
Суд в Москве оштрафовал мужчину, который разбил стеклянную дверь и нецензурно выражался у посольства Королевства Норвегия, сообщается в Telegram-канале судов... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:34
2024-06-28T01:34
2024-06-28T01:34
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который разбил стеклянную дверь и нецензурно выражался у посольства Королевства Норвегия, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении лица, который нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение, нецензурно выражался и повредил чужое имущество - стеклянную дверь, разбив ее у посольства Королевства Норвегии в Российской Федерации. Шарипов Ильхом Витальевич признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в сумме 500 рублей.
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москва, россия, происшествия, норвегия
Москва, Россия, Происшествия, Норвегия
Суд в Москве оштрафовал мужчину, разбившего дверь у посольства Норвегии
В Москве оштрафовали мужчину, разбившего стеклянную дверь у посольства Норвегии