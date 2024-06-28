https://ria.ru/20240628/shpionazh-1956157242.html

В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 28.06.2024

В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Верховный Суд ЛНР признал виновной в шпионаже 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую и приговорил ее к 12 годам 6 месяцам колонии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:36

2024-06-28T16:36

2024-06-28T16:36

луганская народная республика

украина

россия

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Верховный Суд ЛНР признал виновной в шпионаже 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую и приговорил ее к 12 годам 6 месяцам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило в отношении неё уголовное дело. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 68-летней гражданки Украины Лилии Хрустовской. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева. Суд установил, что с 2022 года фигурантка собирала сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, полученные данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджеры. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – прокурора Луганской Народной Республики и приговорил Хрустовскую к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнила Усачева.

https://ria.ru/20240626/shpionazh-1955542466.html

https://ria.ru/20240624/sbu-1954987779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, украина, россия, происшествия