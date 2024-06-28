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В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 28.06.2024
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16:36 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/shpionazh-1956157242.html
В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж
В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 28.06.2024
В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж
Верховный Суд ЛНР признал виновной в шпионаже 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую и приговорил ее к 12 годам 6 месяцам колонии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:36
2024-06-28T16:36
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Верховный Суд ЛНР признал виновной в шпионаже 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую и приговорил ее к 12 годам 6 месяцам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило в отношении неё уголовное дело. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 68-летней гражданки Украины Лилии Хрустовской. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева. Суд установил, что с 2022 года фигурантка собирала сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, полученные данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджеры. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – прокурора Луганской Народной Республики и приговорил Хрустовскую к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнила Усачева.
https://ria.ru/20240626/shpionazh-1955542466.html
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луганская народная республика, украина, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
В ЛНР гражданку Украины приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Верховный Суд ЛНР признал виновной в шпионаже 68-летнюю гражданку Украины

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Верховный Суд ЛНР признал виновной в шпионаже 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую и приговорил ее к 12 годам 6 месяцам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило в отношении неё уголовное дело.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж
26 июня, 12:08
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 68-летней гражданки Украины Лилии Хрустовской. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева.
Суд установил, что с 2022 года фигурантка собирала сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, полученные данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджеры.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – прокурора Луганской Народной Республики и приговорил Хрустовскую к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнила Усачева.
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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