https://ria.ru/20240628/sholts-1956155049.html

Шольц признал, что соглашение с КНР было подписано без его ведома

Шольц признал, что соглашение с КНР было подписано без его ведома - РИА Новости, 28.06.2024

Шольц признал, что соглашение с КНР было подписано без его ведома

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга, без его ведома подписавшего с китайскими коллегами... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:30

2024-06-28T16:30

2024-06-28T17:18

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БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга, без его ведома подписавшего с китайскими коллегами соглашение о намерениях по обмену данными, сказал глава правительства на пресс-конференции по завершению саммита в ЕС, пишет агентство Рейтер. "Существует принцип согласования друг с другом, чего здесь не произошло", — сказал политик.На этой неделе Виссинг (член СвДП, Свободной демократической партии) подписал в Пекине меморандум о намерениях с китайским правительством, который должен привести к решению проблемы трансграничной передачи данных. По данным издания Handelsblatt, действия Виссинга также раскритиковали министерства экономики, внутренних и иностранных дел.Это не первая за последнее время конфликтная ситуация в правительственной коалиции, связанная с членами входящей в нее СвДП. Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от этой партии угрожают выходом из правящей коалиции из-за спора о проекте бюджета на 2025 год. Одним из ключевых разногласий согласования проекта бюджета стал вопрос о наращивании расходов: так, министр финансов Кристиан Линднер из СвДП выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза".

https://radiosputnik.ru/20240626/sholts-1955655202.html

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в мире, германия, пекин, олаф шольц, кристиан линднер, евросоюз, bild