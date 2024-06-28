Шольц признал, что соглашение с КНР было подписано без его ведома
Шольц раскритиковал министра, без его ведома подписавшего соглашение с КНР
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга, без его ведома подписавшего с китайскими коллегами соглашение о намерениях по обмену данными, сказал глава правительства на пресс-конференции по завершению саммита в ЕС, пишет агентство Рейтер.
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"Существует принцип согласования друг с другом, чего здесь не произошло", — сказал политик.
На этой неделе Виссинг (член СвДП, Свободной демократической партии) подписал в Пекине меморандум о намерениях с китайским правительством, который должен привести к решению проблемы трансграничной передачи данных.
По данным издания Handelsblatt, действия Виссинга также раскритиковали министерства экономики, внутренних и иностранных дел.
Это не первая за последнее время конфликтная ситуация в правительственной коалиции, связанная с членами входящей в нее СвДП. Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от этой партии угрожают выходом из правящей коалиции из-за спора о проекте бюджета на 2025 год. Одним из ключевых разногласий согласования проекта бюджета стал вопрос о наращивании расходов: так, министр финансов Кристиан Линднер из СвДП выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза".
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