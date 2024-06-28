https://ria.ru/20240628/shkola-1956181318.html

Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов

Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024

Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов

На выпускников "школы губернаторов" сейчас большой запрос, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:28

2024-06-28T17:28

2024-06-28T17:28

россия

владимир путин

политика

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. На выпускников "школы губернаторов" сейчас большой запрос, рассказал президент России Владимир Путин. "На выпускников "школы губернаторов" большой запрос. Я знаю, что целый ряд участников, вашего шестого потока, еще в процессе обучения до его окончания получили новые назначения и смогут на деле показать, на что способны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика