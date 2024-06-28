https://ria.ru/20240628/shkola-1956181318.html
Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов
Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024
Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов
На выпускников "школы губернаторов" сейчас большой запрос, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:28
2024-06-28T17:28
2024-06-28T17:28
россия
владимир путин
политика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. На выпускников "школы губернаторов" сейчас большой запрос, рассказал президент России Владимир Путин. "На выпускников "школы губернаторов" большой запрос. Я знаю, что целый ряд участников, вашего шестого потока, еще в процессе обучения до его окончания получили новые назначения и смогут на деле показать, на что способны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин отметил большой спрос на выпускников школы губернаторов
Путин: выпускники школы губернаторов получают назначения еще до окончания учебы
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. На выпускников "школы губернаторов" сейчас большой запрос, рассказал президент России Владимир Путин.
"На выпускников "школы губернаторов" большой запрос. Я знаю, что целый ряд участников, вашего шестого потока, еще в процессе обучения до его окончания получили новые назначения и смогут на деле показать, на что способны", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.