https://ria.ru/20240628/shkola-1956178025.html
Путин поздравил выпускников шестого потока школы губернаторов
Путин поздравил выпускников шестого потока школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024
Путин поздравил выпускников шестого потока школы губернаторов
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников шестого потока программы кадрового управленческого резерва. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:18
2024-06-28T17:18
2024-06-28T17:20
владимир путин
россия
политика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников шестого потока программы кадрового управленческого резерва."Прежде всего хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы кадрового развития управленческого резерва", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.Он напомнил, что этот проект стартовал еще в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть "школой губернаторов"."И, действительно, уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации. А в целом за эти годы участниками программы стали 453 человека, которые проявили себя в самых разных областях: в госуправлении, бизнесе, общественной жизни и проявили себя с очень хорошей стороны", - отметил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин поздравил выпускников шестого потока школы губернаторов
Путин: уже 57 выпускников школы губернаторов возглавили российские регионы
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников шестого потока программы кадрового управленческого резерва.
"Прежде всего хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы кадрового развития управленческого резерва", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
Он напомнил, что этот проект стартовал еще в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть "школой губернаторов".
"И, действительно, уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации. А в целом за эти годы участниками программы стали 453 человека, которые проявили себя в самых разных областях: в госуправлении, бизнесе, общественной жизни и проявили себя с очень хорошей стороны", - отметил Путин.