https://ria.ru/20240628/shkola-1956178025.html

Путин поздравил выпускников шестого потока школы губернаторов

Путин поздравил выпускников шестого потока школы губернаторов - РИА Новости, 28.06.2024

Путин поздравил выпускников шестого потока школы губернаторов

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников шестого потока программы кадрового управленческого резерва. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:18

2024-06-28T17:18

2024-06-28T17:20

владимир путин

россия

политика

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников шестого потока программы кадрового управленческого резерва."Прежде всего хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы кадрового развития управленческого резерва", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.Он напомнил, что этот проект стартовал еще в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть "школой губернаторов"."И, действительно, уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации. А в целом за эти годы участниками программы стали 453 человека, которые проявили себя в самых разных областях: в госуправлении, бизнесе, общественной жизни и проявили себя с очень хорошей стороны", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика