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Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов"
Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов" - РИА Новости, 28.06.2024
Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов"
Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, пообщается с выпускниками высшей школы РАНХиГС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:53
2024-06-28T12:53
2024-06-28T12:53
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, пообщается с выпускниками высшей школы РАНХиГС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "В режиме видеоконференции президент проведет встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС. Это та самая школа, которая называется "школой губернаторов". Это уже шестой поток программы. С выпускниками будет обычная беседа, президент скажет им пару слов, и сами выпускники тоже будут говорить с президентом, как правило, очень интересное и содержательное общение", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов"
Песков: Путин по ВКС поговорит с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, пообщается с выпускниками высшей школы РАНХиГС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В режиме видеоконференции президент проведет встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС. Это та самая школа, которая называется "школой губернаторов". Это уже шестой поток программы. С выпускниками будет обычная беседа, президент скажет им пару слов, и сами выпускники тоже будут говорить с президентом, как правило, очень интересное и содержательное общение", - сказал Песков журналистам.