https://ria.ru/20240628/shkola-1956079515.html

Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов"

Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов" - РИА Новости, 28.06.2024

Путин проведет встречу с выпускниками "школы губернаторов"

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, пообщается с выпускниками высшей школы РАНХиГС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:53

2024-06-28T12:53

2024-06-28T12:53

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, пообщается с выпускниками высшей школы РАНХиГС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "В режиме видеоконференции президент проведет встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС. Это та самая школа, которая называется "школой губернаторов". Это уже шестой поток программы. С выпускниками будет обычная беседа, президент скажет им пару слов, и сами выпускники тоже будут говорить с президентом, как правило, очень интересное и содержательное общение", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика