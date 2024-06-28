В Севастополе в районе пляжа обезвредят взрывоопасные предметы
В районе пляжа в Севастополе обезвредят взрывоопасные предметы
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Взрывоопасные предметы обезвредят в районе пляжа в Севастополе после ракетной атаки ВСУ 23 июня, жителей близлежащих домов просят покинуть помещения, следует из сообщения, которое звучит из громкоговорителя спецтранспорта.
Как передает корреспондент РИА Новости, на шестой день после ракетной атаки ВСУ пляж Учкуевка в Севастополе закрыт, полиция не пускает людей, предупреждая, что там опасно. По дороге, ведущей к морю, ездит машина коммунальных служб с установленным на крыше громкоговорителем.
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"Уважаемые граждане, 28 июня с 11.00 в вашем районе будут проводиться мероприятия по обезвреживанию взрывоопасных предметов Убедительно просим покинуть помещения , расположенные в опасной зоне. Не находиться на улице и в помещениях в зоне риска до особого указания", - прозвучало предупреждение из громкоговорителя.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя . По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
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