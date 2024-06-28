В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента
В больницах в Севастополе после обстрела остаются 33 пациента, из них семь детей
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе семь детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 33 пациента, в том числе 7 детей", - написал Развожаев.
При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей и 10 взрослых.
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"Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, 6 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 4 пациента в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - добавил губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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