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В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента - РИА Новости, 28.06.2024
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11:24 28.06.2024 (обновлено: 11:35 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956049879.html
В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента
В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента - РИА Новости, 28.06.2024
В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента
В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе семь детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:24
2024-06-28T11:35
обстрел севастополя ракетами atacms
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе семь детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 33 пациента, в том числе 7 детей", - написал Развожаев.При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей и 10 взрослых."Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, 6 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 4 пациента в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - добавил губернатор.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240628/ochevidets-1955980638.html
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обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента

В больницах в Севастополе после обстрела остаются 33 пациента, из них семь детей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе семь детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 33 пациента, в том числе 7 детей", - написал Развожаев.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей и 10 взрослых.
«
"Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, 6 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 4 пациента в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - добавил губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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Обстрел Севастополя ракетами ATACMSВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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