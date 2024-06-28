https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956049879.html

В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента

В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента - РИА Новости, 28.06.2024

В Севастополе в больницах после обстрела ВСУ остаются 33 пациента

В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе семь детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:24

2024-06-28T11:24

2024-06-28T11:35

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе семь детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 33 пациента, в том числе 7 детей", - написал Развожаев.При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей и 10 взрослых."Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, 6 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 4 пациента в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - добавил губернатор.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240628/ochevidets-1955980638.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

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обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)