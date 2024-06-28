https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956032724.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота - РИА Новости, 28.06.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия проводит Черноморский флот на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:14
2024-06-28T10:14
2024-06-28T10:14
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия проводит Черноморский флот на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 12.00 на внешнем рейде в районе Камышовой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал он. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Развожаев: Черноморский флот проводит учения со стрельбой у Камышовой бухты