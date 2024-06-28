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Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота - РИА Новости, 28.06.2024
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10:14 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956032724.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота - РИА Новости, 28.06.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота
Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия проводит Черноморский флот на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:14
2024-06-28T10:14
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия проводит Черноморский флот на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 12.00 на внешнем рейде в районе Камышовой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал он. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота

Развожаев: Черноморский флот проводит учения со стрельбой у Камышовой бухты

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Василий Батанов
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия проводит Черноморский флот на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 12.00 на внешнем рейде в районе Камышовой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал он.
По его словам, в городе все спокойно.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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20 октября 2023, 10:27
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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