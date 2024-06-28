https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956032724.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота

Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота - РИА Новости, 28.06.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях Черноморского флота

Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия проводит Черноморский флот на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:14

2024-06-28T10:14

2024-06-28T10:14

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия проводит Черноморский флот на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 12.00 на внешнем рейде в районе Камышовой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал он. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, севастополь, михаил развожаев