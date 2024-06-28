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Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ - РИА Новости, 28.06.2024
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18:29 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/sessiya-1956201138.html
Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ
Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ - РИА Новости, 28.06.2024
Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ
На XII Петербургском международном юридическом форуме 28 июня состоялась дискуссия на тему "Извещение в рамках трансграничных разбирательств: скорость или due... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:29
2024-06-28T18:29
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
российский союз промышленников и предпринимателей
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На XII Петербургском международном юридическом форуме 28 июня состоялась дискуссия на тему "Извещение в рамках трансграничных разбирательств: скорость или due process?", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В трансграничном процессе эта процедура порождает множество практических вопросов для участников судопроизводства, судебных и иных компетентных органов. Они находятся на стыке разных правопорядков с собственными принципами и процедурами, в постоянном поиске приемлемого для всех затронутых юрисдикций баланса между фактическим извещением стороны, соблюдением формальностей и разумным сроком судопроизводства", - говорится в сообщении.В ходе дискуссии также поднимались такие вопросы: какова практика применения инструментов трансграничного сотрудничества для извещения участников процесса? Каковы подходы к определению права, применимого к процедуре судебного извещения? Какие проблемы возникают при поиске ответчика и при невозможности вручения ему извещения за рубежом? Каковы перспективы внедрения электронных технологий для извещения в трансграничных разбирательствах?В дискуссии приняли участие управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов, заместитель председателя Арбитражного суда Московской области, доцент кафедры международного права РГУП Юлия Богатина, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребельский и Партнеры", директор Информационного центра Гаагской конференции по международному частному праву в Москве, председатель коллегии по международным спорам Арбитражного центра при РСПП, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Александр Гребельский, основатель и управляющий директор Marks&amp;Sokolov Брюс Маркс, заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса Высшей школы экономики Елена Мохова. Модератором выступил управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.Сергей Селиверстов рассказал о проблематике и подчеркнул, почему надлежащее уведомление – чрезвычайно важная составляющая успешного дела."Мы должны соответствовать не только стандартам российских судов относительно надлежащего извещения, но и тем стандартам due process (надлежащего процесса), принципов соблюдения равенства сторон, которые существуют в стране ответчика. Несоблюдение стандартов извещения может быть наиболее очевидным критерием для того, чтобы не исполнить решение российского суда", - сказал Селиверстов.
https://ria.ru/20240628/rets-1956047355.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), российский союз промышленников и предпринимателей, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Российский союз промышленников и предпринимателей, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУправляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО "Российский экспортный центр" Сергей Селиверстов
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО Российский экспортный центр Сергей Селиверстов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО "Российский экспортный центр" Сергей Селиверстов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На XII Петербургском международном юридическом форуме 28 июня состоялась дискуссия на тему "Извещение в рамках трансграничных разбирательств: скорость или due process?", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В трансграничном процессе эта процедура порождает множество практических вопросов для участников судопроизводства, судебных и иных компетентных органов. Они находятся на стыке разных правопорядков с собственными принципами и процедурами, в постоянном поиске приемлемого для всех затронутых юрисдикций баланса между фактическим извещением стороны, соблюдением формальностей и разумным сроком судопроизводства", - говорится в сообщении.
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В ходе дискуссии также поднимались такие вопросы: какова практика применения инструментов трансграничного сотрудничества для извещения участников процесса? Каковы подходы к определению права, применимого к процедуре судебного извещения? Какие проблемы возникают при поиске ответчика и при невозможности вручения ему извещения за рубежом? Каковы перспективы внедрения электронных технологий для извещения в трансграничных разбирательствах?
В дискуссии приняли участие управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов, заместитель председателя Арбитражного суда Московской области, доцент кафедры международного права РГУП Юлия Богатина, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребельский и Партнеры", директор Информационного центра Гаагской конференции по международному частному праву в Москве, председатель коллегии по международным спорам Арбитражного центра при РСПП, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Александр Гребельский, основатель и управляющий директор Marks&Sokolov Брюс Маркс, заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса Высшей школы экономики Елена Мохова. Модератором выступил управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.
Сергей Селиверстов рассказал о проблематике и подчеркнул, почему надлежащее уведомление – чрезвычайно важная составляющая успешного дела.
"Мы должны соответствовать не только стандартам российских судов относительно надлежащего извещения, но и тем стандартам due process (надлежащего процесса), принципов соблюдения равенства сторон, которые существуют в стране ответчика. Несоблюдение стандартов извещения может быть наиболее очевидным критерием для того, чтобы не исполнить решение российского суда", - сказал Селиверстов.
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ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российский союз промышленников и предпринимателейВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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