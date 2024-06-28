https://ria.ru/20240628/sessiya-1956201138.html

Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ

Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ - РИА Новости, 28.06.2024

Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ

На XII Петербургском международном юридическом форуме 28 июня состоялась дискуссия на тему "Извещение в рамках трансграничных разбирательств: скорость или due... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:29

2024-06-28T18:29

2024-06-28T18:29

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

российский союз промышленников и предпринимателей

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На XII Петербургском международном юридическом форуме 28 июня состоялась дискуссия на тему "Извещение в рамках трансграничных разбирательств: скорость или due process?", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В трансграничном процессе эта процедура порождает множество практических вопросов для участников судопроизводства, судебных и иных компетентных органов. Они находятся на стыке разных правопорядков с собственными принципами и процедурами, в постоянном поиске приемлемого для всех затронутых юрисдикций баланса между фактическим извещением стороны, соблюдением формальностей и разумным сроком судопроизводства", - говорится в сообщении.В ходе дискуссии также поднимались такие вопросы: какова практика применения инструментов трансграничного сотрудничества для извещения участников процесса? Каковы подходы к определению права, применимого к процедуре судебного извещения? Какие проблемы возникают при поиске ответчика и при невозможности вручения ему извещения за рубежом? Каковы перспективы внедрения электронных технологий для извещения в трансграничных разбирательствах?В дискуссии приняли участие управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов, заместитель председателя Арбитражного суда Московской области, доцент кафедры международного права РГУП Юлия Богатина, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребельский и Партнеры", директор Информационного центра Гаагской конференции по международному частному праву в Москве, председатель коллегии по международным спорам Арбитражного центра при РСПП, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Александр Гребельский, основатель и управляющий директор Marks&Sokolov Брюс Маркс, заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса Высшей школы экономики Елена Мохова. Модератором выступил управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.Сергей Селиверстов рассказал о проблематике и подчеркнул, почему надлежащее уведомление – чрезвычайно важная составляющая успешного дела."Мы должны соответствовать не только стандартам российских судов относительно надлежащего извещения, но и тем стандартам due process (надлежащего процесса), принципов соблюдения равенства сторон, которые существуют в стране ответчика. Несоблюдение стандартов извещения может быть наиболее очевидным критерием для того, чтобы не исполнить решение российского суда", - сказал Селиверстов.

https://ria.ru/20240628/rets-1956047355.html

https://ria.ru/20240627/kompensatsiya-1955849062.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), российский союз промышленников и предпринимателей, вэб.рф (вэб)